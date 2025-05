Torcedores franceses de outros clubes torcem por vitória do PSG na Liga dos Campeões

Os franceses vibram com a expectativa da final da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão, neste sábado (31), em Munique, na Alemanha. Em todo o país, mesmo torcedores que declaram apoiar outros clubes querem ver o time da capital conquistar a taça da Champions.

Esta é a segunda vez que o PSG chega à final do maior torneio de clubes da Europa, após a derrota para o Bayern de Munique, em 2020, em Lisboa.

A partida, que começa às 16h (horário de Brasília), será transmitida em telões instalados em diversas fan zones e bares da capital. Dezoito mil torcedores do PSG assistirão ao jogo em Munique. Em Paris, os 48 mil ingressos para acompanhar a partida nos telões do estádio do clube ? o Parque dos Príncipes ? se esgotaram em apenas três dias.

O clube parisiense conquista cada vez mais os jovens, mesmo aqueles que têm outro time no coração. O PSG representa sucesso, espetáculo e grandes estrelas, o que atrai uma nova geração de torcedores em toda a França.

Uma vitória do PSG na Liga dos Campeões fortaleceria a imagem do campeonato francês na Europa, beneficiando o futebol nacional como um todo.

Muitos torcedores acreditam que, além das rivalidades, é natural apoiar um clube francês em uma final europeia. Para eles, uma vitória do PSG seria uma vitória da França. Em entrevistas a emissoras de rádio e TV locais, alguns torcedores que se mudaram para Paris ou têm vínculos com a cidade acabam desenvolvendo carinho pelo PSG, além do clube de origem. Isso mostra que é possível torcer por mais de um time.

Espírito festivo e de união

Para alguns, a final é, antes de tudo, um momento de celebração. Apoiar o PSG torna-se uma forma de viver o evento de maneira coletiva e alegre, independentemente das rivalidades tradicionais. O clube quer conquistar seu lugar entre as grandes equipes da Europa, e torcedores de outros times desejam ver a equipe alcançar esse feito histórico, marcando o nome da França no cenário internacional.

10 FINALES - 10 VICTOIRES ?



Luis Enrique a remporté chacune de ses 10 finales disputées sur un seul match en club ?#UCLFinal | #PSGINT pic.twitter.com/ymFAak0cI2 ? CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2025

O policiamento foi reforçado em toda a região metropolitana de Paris, com 5.400 policiais e militares destacados para evitar distúrbios. A avenida Champs-Élysées, cartão-postal da cidade, já tem horário de fechamento determinado para a circulação de veículos no domingo, em caso de uma eventual vitória ? caso o time conquiste seu primeiro troféu na Champions e a primeira estrela na camisa.

Disputa equilibrada

Aos 32 anos, Lucas Moura, que atualmente joga pelo São Paulo, ainda acompanha de perto o desempenho de seu antigo clube, "mesmo que não seja fácil devido ao fuso horário e à minha agenda muito ocupada aqui no Brasil", disse ele em entrevista ao portal de notícias FranceInfo Sport. Ainda muito próximo do capitão Marquinhos, Lucas espera o primeiro título do clube parisiense, considerando a disputa "muito equilibrada".

O brasileiro, com 35 jogos pela seleção, passou cinco anos no PSG, entre 2013 e 2018, antes de disputar a final da Liga dos Campeões com o Tottenham, em 2019. Depois, retornou ao Brasil para jogar em seu clube de origem, o São Paulo. "Este PSG tem uma qualidade fundamental: a união", disse Lucas, antes da final contra a Inter de Milão.