Taxação às bets serviria para beneficiar aposentados e saúde, diz professor

Além do que já recolhe em impostos e taxas de sites de apostas, o Ministério da Fazenda teria de arrecadar 77% da atual receita das bets para compensar os cerca de R$ 20 bilhões que o governo espera levantar com a alta do IOF.

Essa taxação seria uma grande ideia e poderia servir para beneficiar o setor de saúde, além de restituir os aposentados roubados no escândalo do INSS, disse o professor da FESPSP, Beto Vasques, em comentário no UOL News de hoje.

Acho que as bets tinham que ser banidas, elas são uma chaga social e do meu ponto de vista a maior decrescência que o Brasil conseguiu gerar nos últimos anos, e olha que nós somos bons nisso.

Mas como uma solução contingencial nesse primeiro momento para fechar conta até o final do ano e acertar esse equilíbrio fiscal, enquanto elas persistem, eu acho uma excelente ideia.

Eu só daria alguma contribuição, em vez de taxar 80%, eu já taxaria em 99%, porque com isso a gente conseguiria um 19% adicional dos 80% que estão pedindo, que a gente de saída podia usar para duas coisas, uma para fortalecer o SUS, para combater os efeitos perversos da ludopatia, que são um drama social.

E uma outra parte, para quem sabe recuperar, restituir os velhinhos roubados nos seus contracheques, no escândalo do INSS. Então tudo que seja taxar bet, é bom.

Beto Vasques

O professor da Fundação Escola de Sociologia e Política destacou a importância de impor altas taxas para desestimular as bets, que não geram crescimento econômico, pelo contrário, destroem a economia do país.

Quanto mais você taxar, mais você vai desestimular, porque se você não pode coibir, no primeiro momento, porque a gente não tem um ambiente que permita politicamente uma decisão serena, que seria banir aspectos da vida pública brasileira, pelo menos desestimular que elas sigam operando. Porque se você reduz a margem a 1%, elas vão começar a pensar duas vezes no que elas vão fazer.

Assim como o cigarro, a proibição de qualquer tipo, não é reduzir, é zero. Não existe essa de publicidade de bet. Até porque tem dramas, além do sanitário na economia. Não só de destruir economicamente famílias, mas para a economia do país, porque o dinheiro que vai para o ralo da bet não vai para o consumo, não gera crescimento econômico, não faz a roda da economia girar.

É algo muito danoso que tem que acabar, mas enquanto não acaba, pelo menos, proibamos a publicidade e tributemos ao máximo o lucro dessa turma para ajudar a resolver esse problema contingencial. Enquanto governo, congresso, judiciário, setores produtivos discutem, como entre todos, a gente vai fechar essa conta do equilíbrio fiscal, que é uma demanda do país.

Beto Vasques

