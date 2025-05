'Superdotado', 'prodígio', 'fenômeno': franceses fizeram fila para aplaudir João Fonseca em Roland-Garros

"É impressionante o que ele faz", reconheceu o veterano francês do tênis, Arthur Fils, ao ser derrotado por João Fonseca no Rio o ano passado. "Ele vai ser muito, muito bom, com certeza. É um jogador excelente, muito talentoso, faz tudo muito bem, é muito forte". "Com certeza, ele será um dos principais nomes do tênis mundial nos próximos anos", disse Paul-Henri Mathieu, ex-jogador profissional de tênis francês, 12º lugar do ranking mundial em 2008.

"Roland-Garros 2025: uma fila nunca vista para entrar na quadra... O fenômeno João Fonseca é recebido como estrela em sua estreia em Paris", titulava o site Franceinfo em 28 de maio. "Estamos rezando para que as pessoas sintam vontade de ir ao banheiro e não estamos bebendo para não precisar sair", era esse o desespero de Julio e Adriana, torcedores brasileiros de João Fonseca, na tentativa de conseguir um lugar na quadra 7, na terça-feira", reportou o site francês.

"Para a estreia do jovem fenômeno de 18 anos no torneio, contra Hubert Hurkacz, os organizadores claramente não previram a grande demanda ao programar o jogo numa quadra auxiliar, que ficou completamente lotada, e cuja capacidade limitada acabou decepcionando muitos fãs", destacou o veículo.

"Seria exagero comparar a quadra 7 ao Maracanã do Rio, mas o público esteve majoritariamente ao lado do brasileiro e teve várias oportunidades para se empolgar com pontos heroicos", diz Franceinfo. "Como quando Fonseca, numa situação complicada durante um rali, finalizou com um forehand vencedor, para conquistar uma bola de break já no começo do terceiro set, que ele acabou convertendo. Tudo isso aos olhos dos espectadores que tinham ingresso para a partida de Gael Monfils, mas que estavam aglomerados nas varandas da quadra vizinha, onde jogava Fonseca", publica o site.

Neste domingo (31), um torcedor francês chamou a atenção da equipe da RFI em Roland-Garros. Vestindo o uniforme da seleção brasileira, François Maillot contou que sua esposa é brasileira, "de Porto Alegre", e que "sempre torce pelos jogadores brasileiros". "Hoje foi difícil para Fonseca, ele é jovem, ainda tem muito o que aprender para vencer um jogador como Draper", comentou. "Os brasileiros são sempre muito queridos aqui na França, tanto no futebol quanto no tênis", concluiu Maillot.

Uma nova era do tênis

E os elogios na França não param por aí. "Com João Fonseca, uma nova era do tênis está começando. Ele desperta a paixão dos fãs como ninguém antes dele", destaca o prestigiado veículo esportivo francês L'Équipe. "Ele é o novo temor do circuito ATP. Prometido há muito tempo a um futuro brilhante na geração pós-Alcaraz e Sinner, o brasileiro João Fonseca, 18 anos, não para de impressionar", afirma o Le Parisien.

"O sucessor anunciado do lendário Gustavo Kuerten (três vezes campeão de Roland-Garros), que também se destaca na quadra de saibro, era apaixonado por futebol até os 11 anos. O tênis, que começou a praticar aos quatro anos, não estava entre suas principais prioridades ? até um acidente no futebol que o fez tomar uma decisão rapidamente", informa o jornal francês.

Franceses fizeram fila

Os elogios rasagados não surgem do nada. Antes de vencer o francês Pierre-Hugues Herbert em sets diretos (7/6(4), 7/6(4), 6/4), em uma partida marcada pelo forte apoio da torcida brasileira e uma atmosfera vibrante na quadra 14, o canal de TV France 2 mostrou aos espectadores a enorme fila ? na maior parte formada por franceses ? esperando para garantir um lugar para assistir Fonseca, o novo "prodígio" do tênis mundial. "Nunca antes uma quadra secundária teve tanta gente na fila para tentar encontrar um lugar", destacou o comentarista francês.

Com a campanha em Paris, Fonseca alcançou a 55ª posição no ranking da ATP, superando sua melhor marca anterior de 59º lugar .

"Em quadra, com seu boné, e seu rosto infantil que fica facilmente corado, esse filho do cofundador da IP Capital Partners, a primeira empresa independente de fundos de hedge no Brasil, e de uma ex-campeã de vôlei, parece uma tempestade", publica o Parisien. "Agressivo tanto no forehand quanto no backhand ? que considera seu ponto forte ? o carioca gosta de imprimir potência nos golpes. E não se intimida fácil", elogia o jornal francês.

Fã de Roger Federer

"O brasileiro é grande fã do ex-número 1 do mundo e inclusive veste as roupas da marca da qual o suíço é acionista", lembra a imprensa francesa. "Quando eu era mais jovem, usava todas as camisetas do Federer que podia", contou ele no ano passado a Franceinfo, quando começou a se destacar entre os profissionais.

"Minha mãe é uma fã apaixonada por ele. Eu não assistia muito aos jogos. Por exemplo, não vi a final de Wimbledon de 2019 entre Federer e Djokovic. Eu não gostava de assistir tênis. Sim, eu me arrependo bastante, mas realmente não gostava de assistir tênis", confessou Fonseca na ocasião.

As lições do mestre suíço, no entanto, parecem ter ficado com João. "Como diz Roger Federer, talento não é suficiente", explicou ele após o Aberto da Austrália. "Minha equipe e eu sabemos disso, por isso trabalho muito."

E Djokovic que se cuide, porque durante a partida contra o francês, o canal de TV France 2 deu preferência à transmissão de Fonseca contra Herbert, ao mesmo tempo em que acontecia o duelo Djokovic X Moutet na quadra principal.

"Vale destacar que o brasileiro, unanimemente considerado uma grande promessa no meio do tênis e vencedor do último Masters Next Gen, vem causando sensação. Ainda ocupando a 231ª posição no ranking mundial há um ano, ele fez uma entrada espetacular no top 100 nesta temporada, especialmente ao conquistar o torneio de Buenos Aires, disputado em quadras de saibro, e atualmente ocupa a 65ª colocação no ranking mundial", conclui Franceinfo.

(Com agências)