São Paulo tem aumento gradual na temperatura após recorde de frio

Embora a madrugada na cidade de São Paulo ainda tenha sido gelada neste sábado, 31, a presença de muitas nuvens aliviou um pouco a sensação de frio. De acordo com os dados fornecidos pelas estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros registraram média de 12,3°C.

Logo no início do dia, o sol já apareceu, o que contribui para a elevação gradativa da temperatura, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Segundo a CGE, a máxima pode chegar a 23°C na capital paulista neste sábado. "No fim da noite a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuva", diz a CGE.

Apesar da redução na sensação de frio, é destacado que a Defesa Civil ainda mantém o estado de alerta para baixas temperaturas em toda a cidade desde a última quarta-feira.

Vale lembrar que na manhã de sexta-feira, 30, a capital alcançou a menor temperatura do ano, com medição de 9ºC.

A passagem dessa onda de frio pelo Brasil que começou a partir do Sul do País também atinge outras áreas do Sudeste, Centro-Oeste e também parte da região Norte.

Expectativa para o domingo

De acordo com a CGE, "a sensação de frio neste fim de semana permanece, principalmente durante as madrugadas, porém com tardes de sol entre nuvens e ligeira elevação das temperaturas máximas". No domingo, 1, a expectativa é de tempo seco, sem chuva, e com temperatura máxima de 23°C.

"As simulações atmosféricas mais recentes indicam que as condições do tempo ficam mais instáveis já a partir da terça-feira, 3, com previsão de chuva fraca e chuviscos na capital paulista", informa a CGE.