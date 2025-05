RJ não é só praia: confira 10 hospedagens para curtir o friozinho da serra

A poucas horas da cidade do Rio de Janeiro, é possível curtir o inverno em hospedagens rodeadas por montanhas, lareiras e clima mais tranquilo. Embora associem o estado inteiro só com o litoral, também é possível experimentar temperaturas mais amenas e até aquele friozinho se você for para a serra.

Destinos como Itaipava, Visconde de Mauá, Penedo e Resende, chalés e casas em meio à natureza oferecem sossego e estrutura para dias frios, sem precisar ir muito longe da capital.

Selecionamos hospedagens que combinam conforto com isolamento, ideais para quem quer relaxar durante a temporada de baixas temperaturas. Todas estão disponíveis no Airbnb, têm nota acima de 4,8 e ficam em regiões com fácil acesso a partir da capital fluminense. Confira (os preços foram pesquisados em 30/05/25 e podem sofrer alterações):

Penedo

Penedo no inverno é uma ótima pedida Imagem: Divulgação Airbnb

A hospedagem está localizada em Penedo, distrito localizado dentro do município de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. O espaço é uma kitnet de 28 m², com uma cama de casal e um sofá-cama. A entrada é sem escadas, o que facilita o acesso. O imóvel possui detector de fumaça e de gás carbônico, conforme exigido pela plataforma.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Local aconchegante. Tamanho bom para viagem em casal com vista e espaço para curtir a paisagem. Local tranquilo, excelente para um final de semana de paz. Acomodação limpa e organizada. Flávia foi super atenciosa e deu todas as instruções necessárias para a acomodação". (Amanda, maio de 2025).

Resende

Frio na serra carioca Imagem: Divulgação Airbnb

A hospedagem fica em Resende, a cerca de 30 minutos de carro do Parque Nacional de Itatiaia. A propriedade é uma cabana triangular com acesso direto a um rio que passa pelos fundos do terreno.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Minha estadia na Cabana Mauá foi excelente. O chalé é lindo, muito bem equipado, fácil localização e estava tudo muito limpo. O check-in foi fácil e Jéssica estava sempre disponível para eventuais dúvidas". (Isis, abril de 2025).

Visconde de Mauá

Visconde de Mauá tem cachoeira e montanhas Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada no Vale do Alcantilado, a hospedagem ocupa um terreno de 2.200 m² com gramado, árvores frutíferas e cercas vivas de cedrinho. A casa é a única construção na área, garantindo privacidade total ao hóspede. O imóvel conta com varanda com rede, sala e quarto com lareira, sofá-cama, TV a cabo, internet Wi-Fi, banheiro com chuveiro a gás e cozinha equipada.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Um refúgio dentro do Alcantilado. Casa aconchegante com imensa área verde e uma linda varanda coberta por sapatinhos de anjo. Gramado com local para rede próximo ao rio e também na varanda. Sala ampla, iluminada e com lareira para as noites mais frias". (Felipe, abril de 2025).

Petrópolis

Petrópolis é pertinho da capital fluminense Imagem: Divulgação Airbnb

A casa fica no ponto mais alto do condomínio Alto do Vale, no último lote da área. Cercada por jardim com palmeiras, lavandas e bromélias, oferece vista panorâmica para as montanhas. Construída com madeira de demolição, a casa é totalmente equipada e conta com estrutura voltada ao conforto e à segurança do hóspede.

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "Definitivamente recomendamos a Casa Alto do Vale, foi muito mais do que esperado. Para quem busca por tranquilidade e uma bela vista pare de procurar. Para quem gosta de cozinhar a casa possui todos os utensílios possíveis de excelente qualidade, incluindo: forno elétrico, micro-ondas, torradeira, cafeteira, cooktop etc." (Diorge, maio de 2025.).

Araras

Hospedagem com rede para relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

A hospedagem está localizada na Serra, dentro de um condomínio com segurança 24 horas. A casa é formada por três contêineres integrados e todos os ambientes voltados para a vista das montanhas. O térreo conta com sala, cozinha, banheiro, deck e jardim. No andar superior, há uma suíte e duas varandas.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Ótima localização, a vista é incrível e não se ouve um som sequer. Local perto de comércio, então, pode-se comprar todo o necessário por lá. Jeanne foi ótima e me ajudou com a experiência". (Claudio, maio de 2025).

Teresópolis

Teresópolis é pertinho do Rio Imagem: Divulgação Airbnb

A hospedagem conta com um único chalé no terreno, garantindo privacidade ao hóspede. Os proprietários moram em uma casa logo abaixo, sem interferência na estadia. São recebidos até três hóspedes. Um colchão de solteiro é disponibilizado para o terceiro, com roupa de cama e toalha de banho incluídas. O local também oferece enxoval completo para os demais ocupantes.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Tive uma ótima experiência neste Airbnb. O espaço estava limpo, bem organizado e exatamente como descrito no anúncio. A comunicação com o anfitrião foi rápida e eficiente, sempre prestativo quando precisei. Recomendo a hospedagem e certamente consideraria voltar numa próxima oportunidade". (Giulia, maio de 2025).

Petrópolis

Petrópolis tem museus, cervejarias e fondue Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé fica a 4 km do centro do Vale das Videiras, com acesso facilitado ao comércio e pontos turísticos da região. O espaço é equipado com Wi-Fi, smart TV, ar-condicionado quente e frio, cozinha compacta com cooktop, micro-ondas, frigobar, churrasqueira e utensílios básicos. Animais de estimação são aceitos.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Com certeza acertamos em cheio em escolher o chalé para nossa noite de núpcias. Que lugar maravilhoso, uma calmaria e uma vista de tirar o fôlego. E o que falar do sr. Laudemir? Excelente anfitrião, muito solícito e nos deixa super confortáveis. Amamos e queremos voltar". (Larissa, maio de 2025).

Itaipava

Clima intimista Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé fica em um condomínio fechado no bairro Nogueira, a 4 km da praça principal e a 6 km de Itaipava. O acesso ao comércio local, como mercado, padaria e farmácia, é fácil. Voltado para a montanha Maria Comprida, o espaço oferece vista para a paisagem da região. O ambiente é amplo e garante privacidade ao casal durante a estadia.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Estadia excelente. O Cláudio deixa tudo orientado sobre como chegar, como fazer check-in, orientações com relação à casa. Além disso, ao chegar lá está tudo organizado e de forma fácil para se se sentir em casa, até mesmo itens que possam faltar na estadia ele tem para venda por ali". (Carolina, maio de 2025).

Teresópolis

Teresópolis é ótimo para descansar Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé, em estilo nórdico, está localizado na serra do Rio de Janeiro, dentro de um condomínio com cachoeira de uso exclusivo. Voltado para casais, oferece ambiente integrado à natureza e área externa com espaço para fogueira.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "O chalé é lindo, exatamente como nas fotos. Estava tudo limpo e com todos os utensílios necessários para a estadia. A localização fica em um condomínio, o trajeto é tranquilo e bem sinalizado. Perfeito para dias de descanso." (Franciely, março de 2025)

Resende

Resende tem muita trilha Imagem: Divulgação Airbnb

A hospedagem fica a 7 km da Vila de Visconde de Mauá, com acesso totalmente asfaltado e vista para a Pedra Selada. A casa conta com água aquecida a gás, hidromassagem, lareira, smart TV, churrasqueira privativa e cozinha completa.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Foi perfeito. O local é lindo, tudo funcionando perfeitamente e com todos os itens básicos para uma estadia tranquila, internet boa, conseguimos trabalhar normalmente". (Beatriz, maio de 2025).

