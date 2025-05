Milhões em ouro: dupla acha caixa misteriosa cheia de moedas por acaso

Dois homens se depararam com uma coleção de itens de ouro escondidos em uma montanha na República Tcheca. Entre os achados, estão quase 600 moedas de ouro avaliadas em R$ 2 milhões.

O que aconteceu

A descoberta foi feita ao acaso enquanto os homens faziam uma caminhada nas Montanhas Krkonose. O caso ocorreu em fevereiro deste ano, mas só foi divulgado agora. Duas caixas estavam escondidas embaixo de um monte de pedras e uma delas, feita de alumínio, estava sobressaindo desta pilha quando foi identificada pela dupla.

As caixas encontradas tinham diversos itens. Dez pulseiras de ouro, caixas de charutos, uma bolsa de malha fina, um pente, uma corrente com chave e uma caixa de pólvora estavam escondidos no local. Duas das caixas de charutos permanecem vedadas, indicando que nunca foram abertas.

Além destes objetos, 598 moedas de ouro também estavam escondidas. Com cerca de 3,7 quilos, o conjunto das moedas estava envolto em um tecido preto e vale cerca de US$ 360 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 2 milhões pela cotação atual. O restante do tesouro ainda passará por avaliação de especialistas para definição de um valor monetário.

Conjunto de moedas históricas valem mais de R$ 2 milhões Imagem: Divulgação/Museu da Boêmia Oriental

Os homens que descobriram o tesouro levaram os objetos para o Museu da Boêmia Oriental, na cidade de Hradec Králové. Ao UOL, o museu informou que a dupla responsável pela descoberta optou por permanecer anônima, não tendo, portanto, os nomes revelados.

Origem do tesouro é incerta

Segundo os especialistas do museu, a caixa descoberta deve ter pouco mais de um século. Apesar de ainda não saberem com precisão o responsável por esconder o tesouro e quando isso aconteceu, os arqueólogos identificaram que uma das moedas é de 1921. De acordo com Miroslav Novák, chefe do departamento de arqueologia do museu, esta é uma descoberta única.

Desde os tempos pré-históricos, era uma prática comum armazenar objetos valiosos no solo na forma de tesouros, os chamados depósitos. No início, motivos religiosos eram mais comuns; posteriormente, tornou-se mais comum guardar propriedades em tempos incertos, com a intenção de recuperá-las posteriormente. Miroslav Novák em comunicado enviado ao UOL

A descoberta do tesouro sacudiu a comunidade local. O Museu da Boêmia Oriental tem sido contatado por pessoas que dizem ter informações que podem ajudar a identificar a origem dos objetos. Entre as teorias, consideradas por Novak como "rumores locais", há uma que indica que as moedas eram de famílias ricas da região. Já outra tese afirma que o tesouro pode ter sido conquistado por soldados tchecoslovacos e deixados no local onde foi encontrado.

De acordo com Novak, os especialistas estão avaliando o material para tentar definir a história dos objetos. Na coleção encontrada nas montanhas, não há moedas locais. "Metade é de origem balcânica [referente a uma região da Europa que concentra diversos países, mas não inclui a República Tcheca] e a outra metade, francesa", disse ele à rede norte-americana CNN.

Vojtech Brádle, responsável pela avaliação das moedas no museu, explicou que os achados tchecos do século 20 geralmente incluem moedas alemãs e tchecoslovacas. Ele disse à emissora que não há moedas do tipo no tesouro encontrado recentemente, e a maioria das peças descobertas provavelmente esteve em algum lugar da Península Balcânica após a Primeira Guerra Mundial. "Algumas das moedas têm contramarcas da antiga Iugoslávia. Elas só foram cunhadas em moedas em algum momento das décadas de 1920 ou 1930. No momento, não conheço nenhuma outra descoberta tcheca que contenha moedas com essas contramarcas", afirmou.

Segundo os especialistas, moedas da Europa Central, como as alemãs, estão "completamente desaparecidas". A descoberta recente estava na antiga fronteira étnica entre as populações tcheca e alemã, e este pode ser um ponto de partida para que os estudiosos consigam desvendar a origem da caixa.

É provável que [os objetos] estejam relacionados ao período turbulento antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando a população tcheca e judaica estava deixando a área de fronteira, ou a 1945, quando os alemães estavam indo embora. Miroslav Novak à CNN

Conforme a lei tcheca, achados arqueológicos são propriedade da administração local. "Neste caso, o tesouro foi corretamente entregue ao museu. O descobridor tem direito a uma recompensa financeira, que depende do valor do metal ou da avaliação histórica", explicou Novak.

Uma outra descoberta do tipo foi registrada na região há 10 anos. Segundo Novak, 2.700 denários de prata —um tipo de moeda comercial europeia— datadas do século 12 foram encontrados a apenas nove quilômetros do local em que a caixa foi achada pelos homens recentemente. "Muitos moradores deixaram esta área durante o século 20, por isso que existem muitas fazendas abandonadas aqui", explicou.