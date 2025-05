Relatório contundente da AIEA descreve atividades nucleares secretas do Irã

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - O Irã realizou atividades nucleares secretas com material não declarado ao órgão de fiscalização nuclear da ONU em três locais que há muito tempo estão sendo investigados, disse o órgão de fiscalização em um relatório abrangente e confidencial para os Estados membros visto pela Reuters.

As descobertas do relatório "abrangente" da Agência Internacional de Energia Atômica, solicitado pelo Conselho de Governadores da agência, composto por 35 países, em novembro, preparam o caminho para uma pressão dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha para que o conselho declare que o Irã está violando suas obrigações de não proliferação.

Uma resolução enfureceria o Irã e poderia complicar ainda mais as negociações nucleares entre Teerã e Washington.

Usando as conclusões do relatório da AIEA, as quatro potências ocidentais planejam apresentar uma minuta de resolução para o conselho adotar em sua próxima reunião na semana de 9 de junho, segundo diplomatas. Seria a primeira vez em quase 20 anos que o Irã seria formalmente considerado em não conformidade.

Teerã afirma que deseja dominar a tecnologia nuclear para fins pacíficos e há muito tempo nega as acusações das potências ocidentais de que está buscando desenvolver armas nucleares.

Embora muitas das descobertas estejam relacionadas a atividades que datam de décadas atrás e já tenham sido feitas anteriormente, as conclusões do relatório da AIEA foram mais definitivas. Ele resumiu os acontecimentos dos últimos anos e apontou mais claramente para atividades coordenadas e secretas, algumas das quais eram relevantes para a produção de armas nucleares.

O relatório também afirma que a cooperação do Irã com a AIEA continua a ser "menos do que satisfatória" em "vários aspectos". A AIEA ainda está buscando explicações para os vestígios de urânio encontrados anos atrás em dois dos quatro locais que vem investigando. Três deles abrigavam experimentos secretos, segundo a AIEA.

A AIEA concluiu que "esses três locais, e outros possíveis locais relacionados, faziam parte de um programa nuclear estruturado não declarado realizado pelo Irã até o início dos anos 2000 e que algumas atividades usavam material nuclear não declarado", disse o relatório.

Materiais nucleares e/ou equipamentos altamente contaminados desse programa foram armazenados no quarto local, Turquzabad, entre 2009 e 2018, segundo o relatório.

"A Agência conclui que o Irã não declarou material nuclear e atividades relacionadas à energia nuclear em três locais não declarados no Irã, especificamente, Lavisan-Shian, Varamin e Turquzabad", disse o relatório.

Em Lavisan-Shian, em Teerã, um disco feito de urânio metálico foi "usado na produção de fontes de nêutrons acionadas por explosão" pelo menos duas vezes em 2003, um processo projetado para iniciar a explosão de uma arma nuclear, disse o relatório, acrescentando que fazia parte de testes de "pequena escala".

É provável que o relatório leve o Irã a ser encaminhado ao Conselho de Segurança da ONU, embora isso provavelmente aconteça em uma reunião posterior do conselho da AIEA, disseram os diplomatas.

De forma mais imediata, é provável que o Irã acelere ou expanda novamente seu programa nuclear, que avança rapidamente, como fez após repreensões anteriores do conselho. Isso também poderia complicar ainda mais as negociações com os Estados Unidos, que visam a controlar esse programa.

ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

Um relatório separado da AIEA enviado aos estados membros no sábado disse que o estoque de urânio enriquecido do Irã com até 60% de pureza, próximo aos cerca de 90% do grau de armamento, havia aumentado aproximadamente pela metade, chegando a 408,6 kg. Isso é suficiente, se enriquecido ainda mais, para nove armas nucleares, de acordo com um parâmetro da AIEA.

Ambos os relatórios da AIEA afirmam que o enriquecimento em um nível tão alto é "seriamente preocupante", pois é o único país a fazer isso sem produzir armas nucleares.

Israel, que há muito tempo pede uma ação forte contra o programa nuclear do Irã, disse que o relatório da AIEA mostrou que Teerã estava determinado a concluir seu programa de armas nucleares. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o mundo deveria agir agora para impedir o Irã de fazer isso.

As agências de inteligência dos EUA e a AIEA há muito tempo acreditam que o Irã tinha um programa secreto e coordenado de armas nucleares, que foi interrompido em 2003. O Irã nega que tenha tido um programa.

(Reportagem de Francois Murphy; Edição de Toby Chopra e Frances Kerry)