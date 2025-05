PSG goleia Inter de Milão na final e conquista título inédito da Liga dos Campeões

Com uma vitória humilhante de 5 a 0 na final contra a Inter de Milão neste sábado (31), no estádio Allianz Arena de Munique, o PSG garantiu a conquista de seu primeiro título da Liga dos Campeões. Depois de 32 anos, um clube francês volta a erguer o troféu de melhor time do continente europeu.

Do Parque dos Príncipes, em Paris

Uma explosão de alegria dominou o Parque dos Príncipes após o apito final em Munique, que confirmou a vitória e a conquista de um título que o clube perseguia desde a chegada do Qatar no comando do Paris Saint-Germain em 2011.

Depois de uma final da Liga dos Campeões perdida da em 2020, em plena pandemia, para o Bayern de Munique por 1 a 0, ainda na era de Neymar, desta vez o clube parisiense encontrou o caminho da consagração europeia.

Além dos 18 mil torcedores do PSG que foram ao estádio Allianz Arena, em Munique, outros 48 mil fãs lotaram as arquibancadas do Parque dos Príncipes onde foram montados telões gigantes para exibir a final. Em muitos bares da capital, equipados com televisores, torcedores também puderam acompanhar a partida decisiva.

A expectativa de erguer o inédito troféu uniu torcedores franceses, esperançosos de ver o futebol do país recompensado também com triunfo na competição interclubes mais importante do continente.

A conquista inédita tem a marca do treinador espanhol Luís Enrique, que impôs seu estilo e filosofia de jogo, marcada pela posse de bola e na força coletiva da equipe.

A Internazionale de Milão vinha de uma final perdida em 2023 para o Manchester City e o clube italiano buscava seu quarto título na Liga dos Campeões, depois das conquistas de 1964, 1965 e 2010.

A partida

Amplo dominador do duelo no primeiro tempo, o PSG começou bastante ofensivo, marcando bem no meio campo e tendo domínio de bola. O time chegou com perigo em pelo menos duas vezes no início da partida, mas não demorou para encontrar uma falha de marcação do time italiano.

Aos 11 minutos, em bela trama pela esquerda, Doué foi lançado livre de marcação na área e e encontrou Hakimi solto, que só teve o trabalho de completar para o fundo das redes abrindo o placar para o time parisiense.

O segundo gol não demorou a sair. Oito minutos depois, o PSG ampliava o marcador com um lance que começou com uma recuperação de bola do zagueiro Pacho. Dembelé puxou um contra-ataque rápido e encontrou o atacante Doué pela direita. Ele ajeitou para o chute, que bateu na perna do zagueiro Dimarco, enganando o goleiro Sommer.

Em desvantagem, a Inter de Milão tentava algumas investidas para o ataque, mas sem levar muito perigo. Sem muita criatividade, o lance de maior perigo para a Inter de Milão foi uma cabeçada de escanteio de Marcus Thuiram, que passou à direita de Donnarumma.

Aos 43', o PSG teve chance de ampliar com Dembelé, que acertou a trave, ao completar um lançamento longo e já nos acréscimos, o georgiano Kvarathkhelia teve outra chance ao aproveitar de cabeça um escanteio, mas a bola passou acima da trave.

Cartada final

No segundo tempo, a Inter começou pressionando forte. O time italiano controlava a posse de bola no ataque e ao PSG sobrava a aposta nos contra-ataques.

Assim surgiu o terceiro gol, aos 18 minutos, com Doué sendo lançado por Dembelé e na saída do goleiro Sommer, chutou certeiro.

A pressão dos italianos seguia intensa, com muitas investidas no ataque, mas em outra tomada de bola da defesa parisiense, aos 28 minutos, Kvaratskhelia foi lançado em profundidade e livre de marcação chutou sem chances para o goleiro, para deixar o placar ainda mais confortável e o título cada vez mais próximo.

O goleiro italiano Donnarumma também fez boas defesas, evitando uma possível reação da Inter. Já nos minutos finais da partida, o Paris Saint-Germain chegou ao quinto com em bela tabela de dois jovens jogadores da equipe: Barcola e Mayulu, que tocou para o fundo das redes decretando o placar final.

Para celebrar a conquista do título, a avenida Champs-Elysées será fechada a partir das 18hs deste domingo para a celebração da equipe junto aos torcedores. Um esquema excepcional de segurança foi planejado par evitar que a festa acontece sem tumulto e violência.

Esse é o segundo título de um clube francês na maior competição interclubes da Europa, desde a conquista do Olympique de Marselha, em 1993.