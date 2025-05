Produtores de petróleo da OPEP+ se mantêm firmes com outro grande aumento para julho

Por Alex Lawler e Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

LONDRES/MOSCOU (Reuters) - O maior grupo de produtores de petróleo do mundo, a OPEP+, manteve-se firme no sábado, com outro grande aumento de 411.000 barris por dia para julho, na tentativa de recuperar sua participação no mercado e punir os superprodutores.

Depois de passar anos reduzindo a produção - mais de 5 milhões de barris por dia (bpd) ou 5% da demanda mundial - oito países da OPEP+ fizeram um modesto aumento de produção em abril, antes de triplicá-lo em maio, junho e agora em julho.

Eles estão estimulando a produção, apesar de a oferta extra pesar sobre os preços do petróleo, já que os líderes do grupo, Arábia Saudita e Rússia, buscam reconquistar participação no mercado e punir aliados que produzem em excesso, como Iraque e Cazaquistão.

"A decisão de hoje só mostra que a participação no mercado está no topo da agenda. Se o preço não lhe proporciona as receitas desejadas, eles esperam que o volume o faça", disse o analista Harry Tchilinguirian, do Onyx Captal Group.

Os oito países realizaram uma reunião on-line no sábado para definir a produção de julho. Eles também discutiram outras opções, disse um delegado da OPEP+. Na sexta-feira, fontes familiarizadas com as negociações da OPEP+ disseram que eles poderiam discutir um aumento ainda maior.

Em um comunicado, a OPEP+ citou uma "perspectiva econômica global estável e os atuais fundamentos saudáveis do mercado, conforme refletido nos baixos estoques de petróleo" como sua justificativa para o aumento de julho.

A OPEP+ bombeia cerca de metade do petróleo do mundo e inclui membros da OPEP e aliados, como a Rússia.

O aumento da oferta está pesando sobre os preços do petróleo, pressionando todos os produtores, mas alguns mais do que outros, inclusive um grupo importante de rivais - os produtores de xisto dos EUA, segundo analistas.

"Três ataques da OPEP+, e nenhum deles foi suave. Maio avisou, junho confirmou e julho disparou um tiro na proa", disse Jorge Leon, chefe de análise geopolítica da Rystad e ex-funcionário da OPEP.

Desde abril, os oito países da OPEP+ já fizeram ou anunciaram aumentos que totalizam 1,37 milhão de bpd, ou 62% dos 2,2 milhões de bpd que pretendem adicionar de volta ao mercado.

A maior demanda de petróleo no verão favorece o aumento da produção neste momento, afirmaram autoridades da OPEP+, incluindo o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak.

"O mercado de petróleo continua apertado, indicando que pode absorver barris adicionais, já que o aumento efetivo deve ser menor, pois vários dos oito países estão produzindo em excesso e a demanda está aumentando sazonalmente", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

A Argélia estava entre um pequeno número de países que solicitaram uma pausa nos aumentos de produção no sábado, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Os preços do petróleo caíram para o menor valor em quatro anos em abril, ficando abaixo de US$ 60 por barril depois que a OPEP+ disse que triplicaria seu aumento de produção em maio e quando as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, aumentaram as preocupações sobre a fraqueza econômica global. Os preços fecharam um pouco abaixo de US$ 63 na sexta-feira.

Espera-se que a demanda global de petróleo cresça em média 775.000 bpd em 2025, de acordo com uma pesquisa da Reuters com analistas publicada na sexta-feira, enquanto a Agência Internacional de Energia, em sua última perspectiva, viu um aumento de 740.000 bpd.

Além do corte de 2,2 milhões de bpd que os oito membros começaram a desfazer em abril, a OPEP+ tem duas outras camadas de cortes que devem permanecer em vigor até o final de 2026.

(Reportagem de Alex Lawler, Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova, Maha El Dahan e Yousef Saba; edição de Jason Neely)