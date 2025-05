Ponte desaba sobre trem e deixa ao menos sete mortos na Rússia

Pelo menos sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas na Rússia, na região de Briansk, oeste do país, quando uma ponte rodoviária desabou e causou o descarrilamento de um trem na noite deste sábado (31), perto da fronteira com a Ucrânia, informou o governador regional.

"O desabamento de uma ponte sobre a ferrovia deixou sete mortos. Trinta vítimas, incluindo duas crianças, foram levadas para centros médicos na região de Briansk. Dois dos feridos, incluindo uma criança, estão em estado grave", escreveu no Telegram o governador Alexander Bogomaz.

"Um maquinista morreu no descarrilamento", publicou a agência de notícias RIA.

O acidente do trem N.86 entre Klimov, na região sudoeste de Belgorod, e Moscou, ocorreu às 22h44 (16h44 no horário de Brasília) do sábado na altura de Phishino-Vygonichi, indicaram as Ferrovias de Moscou no Telegram.

Segundo a empresa, o colapso da ponte ocorreu devido a uma "interferência ilegal na operação de transporte", e a circulação de outros trens não foi afetada.

Imagens publicadas na internet pelas autoridades mostram uma seção da ponte desabada e veículos danificados, enquanto as equipes de resgate se deslocavam.

As regiões russas de Belgorod e Briansk fazem fronteira com a Ucrânia. A zona do acidente está localizada a cerca de 100 km da Ucrânia, contra a qual a Rússia lançou uma invasão em fevereiro de 2022.