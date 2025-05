Polícia e MP fazem ação na Rocinha para prender integrantes do CV do Ceará

Do UOL, no Rio

Agentes de segurança realizam na manhã de hoje uma operação para prender integrantes do CV (Comando Vermelho) do Ceará escondidos na Rocinha, comunidade da zona sul do Rio.

O que aconteceu

Policiais buscam cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. A operação é realizada pelos Ministérios Públicos do Rio e do Ceará com apoio da Polícia Militar.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Até o momento não foi informado se a operação, que começou por volta das 3h, conseguiu cumprir algum dos mandados de prisão.

Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará após investigação do MP do estado nordestino. O órgão identificou que integrantes do Comando Vermelho do Ceará estariam escondidos na comunidade e, mesmo à distância, continuavam coordenando ações criminosas no estado, como tráfico de drogas e assassinatos.

Mesmo a distância, segundo o MP fluminense, alvos continuavam coordenando tráfico de drogas e execuções. O procurador-geral de Justiça do Rio, Antonio José Campos Moreira, disse que "há indícios de que mais de mil homicídios tenham sido ordenados do Rio" para o Ceará nos últimos dois anos. Durante o planejamento da operação, os setores de inteligência do MPRJ e da Polícia Militar detectaram a presença de homens fortemente armados —com cerca de 70 fuzi — na localidade que teria sido arrenada pelos alvos dos mandados.

Quatro fuzis e três pistolas foram apreendidos. No X (antigo Twitter), o perfil oficial do governo do Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro (PL) compartilharam uma foto que mostra que a operação, que mobiliza 80 agentes do Ministério Público, além do Bope e do Batalhão de Choque.