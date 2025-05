O medicamento para câncer de mama da Pfizer-Arvinas supera o da AstraZeneca em retardar a progressão

(Reuters) - Um tratamento experimental da Pfizer e da Arvinas atrasou a progressão do câncer de mama em mais de três meses em comparação com o Faslodex da AstraZeneca em pacientes com uma mutação genética específica, de acordo com os resultados do estudo anunciados no sábado.

As descobertas foram apresentadas em Chicago na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e publicadas no The New England Journal of Medicine.

O estudo constatou que o medicamento experimental Vepdegestrant aumentou a sobrevida sem progressão da doença em pacientes com mutações ESR1 em cinco meses, em comparação com cerca de dois meses para o Faslodex.

As descobertas seguiram os resultados iniciais do estudo em março. Esses resultados mostraram o benefício do vepdegestrant em pacientes com as mutações, mas não conseguiram mostrar o benefício em um conjunto maior de pacientes, fazendo com que as ações da Arvinas atingissem uma baixa recorde.

Os dados mais detalhados de sábado mostraram que o vepdegestrant aumentou a sobrevida no grupo maior de pacientes em 3,8 meses, contra 3,6 meses para o Faslodex.

O estudo em estágio avançado incluiu 624 pacientes previamente tratadas com um tipo de câncer de mama que representa quase 70% de todos os cânceres desse tipo.

Erika Hamilton, uma das autoras do estudo, disse que o Faslodex "claramente tem alguns desafios agora", acrescentando que ele é injetado em um músculo, em comparação com a dosagem oral mais conveniente do vepdegestrant.

O vepdegestrant pertence a uma nova classe de medicamentos denominados degradadores PROTAC ER, que são projetados para aproveitar o sistema natural de eliminação de proteínas do corpo para atingir e degradar especificamente as proteínas que estimulam o crescimento do tumor.

O câncer de mama é responsável por cerca de um terço de todos os novos cânceres femininos a cada ano nos EUA, de acordo com a American Cancer Society.

Os tratamentos aprovados para esse tipo de câncer de mama avançado incluem o Verzenio da Eli Lilly, o Ibrance da Pfizer e o Kisqali da Novartis.

O analista da Leerink Partners, Andrew Berens, espera que o vepdegestrant renda US$ 576 milhões no pico de vendas em 2032.

No início deste mês, a Arvinas disse que não avançará com dois outros estudos planejados para o estágio final do medicamento.

(Reportagem de Puyaan Singh em Bengaluru; edição de Cynthia Osterman)