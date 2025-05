'Não estou consumindo drogas!', diz Musk após relato do NY Times

Elon Musk desmentiu, neste sábado (31), uma reportagem do jornal The New York Times que afirma que o bilionário usou amplamente cetamina, ecstasy, cogumelos alucinógenos e outras drogas no ano passado, durante a campanha de 2024 a favor de Donald Trump.

O jornal americano disse na sexta-feira que o homem mais rico do mundo usou tanta cetamina, um poderoso anestésico, que desenvolveu problemas de bexiga.

Acrescentou que ele consumiu ecstasy e cogumelos alucinógenos e viajou com uma caixa de pílulas no ano passado. E que não se sabe se Musk consumiu drogas enquanto dirigia o chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge) após Trump tomar posse em janeiro.

"Para ser claro, NÃO estou consumindo drogas! O New York Times estava mentindo descaradamente", disse Musk neste sábado em sua rede social X.

"Experimentei cetamina 'prescrita' há alguns anos e falei disso no X, então isso nem sequer é notícia. Ajuda a sair de buracos mentais obscuros, mas não a tomei desde então", acrescentou.

Musk primeiro se esquivou de uma pergunta sobre o uso de drogas em uma aparição na sexta-feira com Trump no Salão Oval, na qual o chefe da Tesla e SpaceX foi visto com um olho roxo em sua despedida formal como principal encarregado do severo corte de gastos de Trump com o Doge, que demitiu dezenas de milhares de funcionários públicos.

A notícia da lesão atraiu atenção substancial, já que veio imediatamente após o relato do NY Times sobre seu suposto consumo de drogas. O jornal lembrou comportamentos erráticos de Musk, como sua saudação entusiástica ao estilo nazista no ano passado.

Musk assegurou que se machucou enquanto brincava com seu filho pequeno, chamado X, quando disse ao menino que o acertasse no rosto.

Mais tarde na sexta-feira, quando um repórter perguntou a Trump se ele estava ciente do "consumo regular de drogas" de Musk, o magnata republicano respondeu: "Eu não estava". "Acho que Elon é um cara fantástico", finalizou.

O bilionário admitiu em outras oportunidades consumir cetamina, indicando que foi prescrita para tratar um "estado de humor negativo" e sugerindo que seu uso de drogas beneficiou seu trabalho.

