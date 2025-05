Museu do Futebol retrata mulheres Guarani Mbyá no esporte

O Museu do Futebol, em São Paulo, recebe a partir deste sábado (31), a mostra temporária Jaraguá Kunhague Ouga'a - O jogo das mulheres do Jaraguá. A exposição apresenta a prática do futebol de mulheres da aldeia, na capital paulista.

A mostra aborda espiritualidade e práticas culturais dos guaranis, além da luta pela demarcação do território como terra indígena.

"A exposição vai ser um aprendizado para todos, os alunos, os adultos, para quem não conhece o futebol feminino indígena", diz Roseane.

Quem assina a curadoria são as jogadoras guaranis Lourdes Yva Poty e Roseane Reté, com co-curadoria de Maíra Vaz Valente.

O acervo é, majoritariamente, de autoria guarani, produzido pelas próprias jogadoras.

O público vai conhecer o Ka'a, ritual guarani da erva mate, que marca a passagem do inverno, do "tempo velho" para o "tempo novo", e ainda os relatos das jogadoras em vídeo e os objetos usados pelas mulheres Guarani Mbyá, como camisas dos times desenhadas por elas.

No dia da abertura, haverá apresentação de dança feminina com movimentos inspirados em pássaros da artista Tangará, canto coral com músicos xondaros, a participação da artista pataxó Tamikuã Txihi.

A exposição é bilíngue, com textos, legendas em português e guarani, língua falada no território indígena do Jaraguá.

O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, no bairro do Pacaembu. A mostra ficará aberta de terça a domingo, das 9h às 18h. A entrada é gratuita às terças-feiras. Nos demais dias os ingressos custam R$ 24 a inteira e R$ 12 a meia. Crianças de até 7 anos não pagam.

