Acabou a luz? Lanterna recarregável por menos de R$ 120 pode ajudar

A energia caiu na sua casa e tudo o que você tem em casa são velas? O Guia de Compras UOL encontrou um 'achadinho' mais prático que pode te salvar nesse momento de apuro: a lanterna recarregável de LED da Goreit, — que está com desconto de 24%, custando R$ 113,99 na Amazon.

O modelo faz sucesso entre os consumidores e já acumula mais de 600 compras no último mês. Confira mais informações sobre a lanterna, o que diz quem comprou e os pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a lanterna

É recarregável e tem proteção contra sobrecarga;

Possui duas lâmpadas: uma principal e uma lateral do tipo COB (Chip on Board);

Potência de saída de 10.000 lumens;

Alcance de iluminação até 1.000 metros no modo de foco;

Com sete modos de iluminação, sendo três modos da luz principal e quatro modos da luz lateral;

Função telescópica: ajuste manual do foco (feixe estreito ou aberto) ao puxar a cabeça da lanterna;

Com entrada e saída USB, além de luz indicadora de bateria;

Bateria com autonomia de 12 horas (no modo de baixo brilho);

Resistente à água: estrutura vedada, preparada para enfrentar chuvas fortes, tempestade de areia ou neve, entre outras condições extremas, segundo o fabricante;

Acompanha cabo de carregamento USB, manual do usuário, caixa, funda protetora e três tipos de baterias.

O que diz quem comprou

Com mais de quatro mil avaliações na Amazon, a lanterna tem uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, a qualidade, a potência e as funcionalidades são os principais pontos positivos dessa lanterna.

Bem potente, acabamento bom, aparenta robustez, maleta bem útil e com manual em português. Funcionalidades interessantes e com luz vermelha para emergência. Satisfeito com a compra. Helio

Comprei e amei a lanterna, ela é linda e muito boa. Atendeu todas as minhas expectativas, entrega super rápida e bem embalada. Eu super recomendo. Maria Helena de Moura Cortes

Tive uma grata surpresa, a lanterna é incrível. Em caso de falta de energia, é possível iluminar uma sala de aula sem nenhuma perda de qualidade na iluminação. O alcance, tanto perimétrico quanto longitudinal, é impressionante. Fiquei tão satisfeito com o produto que vou adquirir outras para presentear. Evilázio Couto Braga

Excelente lanterna. Luz exatamente como no anúncio e a bateria dura oito horas no modo mais fraco, que ilumina muito bem em uma falta de luz. Além disso, se acabar a bateria pode usar com as pilhas. Recomendo com certeza. Felipe

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam da duração da bateria e da projeção da luz principal. Confira os comentários abaixo:

Ela descarrega muito rápido e esquenta muito. Edilson da Luz Castro

Ilumina muito forte, mas a bateria não dura mais de três horas. Márcio

Lanterna muito boa, só precisa melhorar o foco pois espalha muito e atrapalha um pouco em lugares muito escuros e abertos, mas não deixa de ser muito boa. João Victor

A bateria não carrega. Tive que usar as pilhas AAA que vieram com ele. Derrotou todo o propósito de uma lanterna recarregável. B. Sanders

