Laboratório abre para visitas ao acelerador Sirius neste sábado

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas, São Paulo, abre suas portas neste dia 31 de maio para quem estiver interessado em conhecer o Sirius, acelerador de partículas.

O Sirius é um dos mais avançados aceleradores de partículas do mundo e um dos maiores complexos científicos da América Latina. Focado na aceleração de elétrons, permite a investigação minuciosa de elementos muito pequenos e é utilizado em dezenas de experimentos de ponta anualmente.

As visitas serão das 9h às 15h no complexo. Há estacionamento, porém está sujeito a lotação e não há reserva de vagas.

As atividades deste sábado incluem visitas monitoradas, oficinas e conversas com cientistas do projeto.