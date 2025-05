João Fonseca é eliminado por Draper na 3ª rodada de Roland Garros

Em sua primeira experiência em Roland Garros, o jovem brasileiro João Fonseca (65º do mundo) se despediu do Grand Slam parisiense na terceira rodada após perder para Jack Draper por 6-2, 6-4 e 6-2 neste sábado (31).

O britânico número 5 do mundo fez uma excelente partida na quadra Suzanne-Lenglen, a segunda maior do complexo de Porte d'Auteuil, derrotando a sensação de 18 anos sem grandes dificuldades, apesar de grande parte do público torcer ruidosamente pelo prodígio carioca.

"Joguei bem, as condições estavam bem complicadas aqui", disse Draper após chegar à segunda semana de competição pela primeira vez no Aberto da França.

"Achei que o primeiro set era crucial e consegui dominá-lo um pouco. João chamou a atenção de jogadores e fãs aqui... Acho que ele tem um futuro incrivelmente brilhante e acho que estará no topo do jogo", acrescentou Draper.

Draper quebrou rapidamente o saque de Fonseca no início, abrindo 2 a 1, e quebrou novamente no penúltimo game do primeiro set, que acabou vencendo já no primeiro set point.

Na segunda parcial o britânico encaminhou a vitória com uma quebra de saque no sétimo game, um golpe moral para o jovem carioca, que perderia os quatro primeiros games do terceiro set, também vencido por Draper.

Com esta eliminação, o brasileiro não conseguiu se tornar o mais jovem tenista a chegar às oitavas de final de Roland Garros no século XXI, nem o segundo na era Open, desde que o argentino Guillermo Pérez Roldán conseguiu esse feito em 1988.

O britânico venceu as duas partidas que disputou contra João Fonseca até agora. Na última, o tenista de 23 anos derrotou o carioca por 2 sets a 0 no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, no início deste ano.

Jack Draper, finalista do último Masters 1000 de Madri, também disputado em quadras de saibro, vai enfrentar na próxima fase de Roland Garros o vencedor do duelo entre o cazaque Alexander Bublik (62º) e o português Henrique Rocha (200º) numa partida valendo vaga nas quartas de final.

--- Resultados do torneio de Roland Garros:

. Simples masculino - 3ª rodada:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Jiri Lehecka (CZE) 6-0, 6-1, 6-2

Andrey Rublev (RUS/N.17) x Arthur Fils (FRA/N.14) não se apresentou

Jack Draper (GBR/N.5) x João Fonseca (BRA) 6-2, 6-4, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Flavio Cobolli (ITA) 6-2, 7-6 (7/4), 6-1

Tallon Griekspoor (HOL) a Ethan Quinn (EUA) 4-6, 6-1, 6-7 (2/7), 6-1, 6-4

