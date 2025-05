João Fonseca é derrotado por Jack Draper e diz adeus a Roland-Garros

Jogando pela primeira vez na carreira a terceira rodada de um Grand Slam, o carioca João Fonseca enfrentou o britânico Jack Draper, neste sábado (31) na quadra Suzanne-Lenglen. O jovem brasileiro de 18 anos, que já fez história em Roland-Garros 2025, foi derrotado pelo número 5 do ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

Fonseca atuaria na quadra Simonne-Mathieu, a terceira maior do complexo esportivo localizado na zona oeste de Paris. Porém, a desistência do francês Arthur Fils fez a partida ser remanejada para a arena Suzanne-Lenglen, com capacidade para quase 10 mil espectadores.

"Eu tinha comprado essa quadra, então fiquei muito feliz, foi sorte. A expectativa é vitória do Fonseca", disse o carioca Hugo Gharoni, minutos antes do duelo. "Está impressionante o interesse dos franceses por ele, pela sua precocidade, eu levo muita fé", acrescentou o analista financeiro que vive em Paris. "O caminho para o título é longo, mas acho que hoje ele consegue levar", apostava.

Nas duas primeiras partidas do carioca em Paris, muitos torcedores não conseguiram entrar. Com a transferência do local neste sábado, quem não tinha comprado ingresso para a nova arena, acompanhou pelos telões do complexo esportivo.

"A gente tem o ingresso da Philippe-Chatrier, pensamos que seria lá, a gente quer ver o João Fonseca", lamentava do lado de fora da arena a gaúcha Adriana Reali, analista de sistemas, que veio de Porto Alegre.

Até a última hora, a engenheira civil Alessandra Moura não perdia a esperança. "Estamos tentando alguém que troque o ingresso com a gente", disse à RFI, sem esconder a admiração pelo brasileiro. "O [Rafael] Nadal foi campeão em Roland-Garros com 19 anos, o João tem 18, então tem toda essa expectativa".

A influencer Paola Antonini era outra ansiosa na arquibancada. "Eu acho que ele reacendeu algo na gente, um amor pelo tênis, muito incrível. Ver ele jogando, com 18 anos, a forma agressiva como ele joga é muito legal. Eu não perco, vai ser linda a caminhada dele", disse.

A performance do brasileiro até aqui tem chamado atenção do público e da crítica especializada, após ter superado o francês Pierre-Hugues Herbert, na quinta-feira (29) e o polonês, Hubert Hurkacz, na terça-feira (27), ambos por por 3 sets a 0.

Draper e Fonseca já haviam se enfrentado no Masters 1000 de Indian Wells, disputado em março, com vitória de Draper. Aos 23 anos, o londrino faz a melhor temporada de sua carreira em 2025. Canhoto, ele está disputando o torneio de saibro francês pela terceira vez.

A partida

Fonseca começou sacando, abriu o placar da partida e confirmou o serviço no primeiro game. Porém, Draper logo impôs o seu ritmo, com duas quebras de serviço no primeiro set, e surpreendendo o brasileiro com bolas curtas na rede. No quinto game, João Fonseca foi mais ofensivo e conseguiu confirmar o serviço. Mas o brasileiro cometeu falhas que acabaram levando Draper a fechar o primeiro set em 6/2.

O segundo set começou com Fonseca confirmando o serviço. João não pontuou no segundo game. Mas fechou o terceiro com um belo ace, dando esperança para torcida brasileira presente, porém, menos barulhenta do que nas primeiras partidas. Draper abriu o quarto game com dois aces seguidos. João teve dificuldade na recepção e o britânico empatou.

O brasileiro reagiu, com belas jogadas de fundo de quadra, e passou a frente no placar. Mas não conseguiu manter a vantagem. Apesar dos golpes muito fortes de direita do brasileiro, o adversário aproveitou melhor as oportunidades. Drape quebrou o serviço de Fonseca novamente, avançando no placar. João não estava disposto a entregar o jogo e com um ace venceu mais um game. Com o serviço no sexto game, Draper avançava para fechar o set, mas com uma dupla falta, deu vantagem ao brasileiro, que não conseguiu aproveitar a chance e perdeu o segundo set por 6/4.

Jack Draper abriu o terceiro set com larga vantagem fazendo 4 a 0. João Fonseca acertou bons golpes e ensaiou uma reação, vencendo o quinto game. O brasileiro deu trabalho ao britânico, mostrando garra até o final. Mas Draper venceu o sexto game e a partida.

Na entrevista na quadra, o britânico disse que sabia que seria um jogo difícil, pois João Fonseca "é um jogador incrível e que vem chamando muito atenção de todos". O brasileiro deixou a quadra visivelmente abatido mas muito aplaudido pelo desempenho no torneio francês.