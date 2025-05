Homem é baleado ao lado de namorado após reagir a roubo de aliança em São Paulo

Um homem foi baleado na noite de ontem, 30, após reagir a um assalto no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). A vítima, um analista de sistemas de 28 anos, caminhava com o namorado, de 23, no momento da abordagem.

Ao menos dois suspeitos de envolvimento no crime fugiram após o disparo. O homem foi encaminhado para um hospital da região - ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Conforme o registro policial, o crime ocorreu na Rua Bamboré, paralela à Avenida Nazaré. A vítima e o namorado foram abordados por dois assaltantes armados, que desceram de motos e anunciaram o roubo.

Segundo o companheiro do analista de sistemas, os criminosos exigiram a aliança da vítima - o objeto tem sido alvo frequente de criminosos na cidade.

"Ao ver a cena, o analista tentou reagir empurrando um dos assaltantes, que disparou contra ele", diz a pasta. A vítima foi levada para o Hospital Ipiranga, próximo ao local onde o caso ocorreu.

O caso foi registrado como roubo pelo 16º Distrito Policial (Vila Clementino), que requisitou perícia. A reportagem não conseguiu confirmar se os bandidos chegaram a levar algum objeto. As investigações serão conduzidas pelo 17º Distrito Policial, responsável pela área.

Médica teve dedo mordido em roubo no começo do ano

As alianças têm sido alvo frequente de criminosos em São Paulo. Em fevereiro, a médica Marília Dalprá, de 67 anos, chegou a ter uma das mãos mordidas em tentativa de assalto no Parque Continental, na zona oeste de São Paulo. Um dos bandidos acreditava que, assim, conseguiria levar a aliança.

Os dois assaltantes fugiram em uma moto, sem levar nada. Além de uma lesão na mão, Marília teve quatro costelas quebradas e parte do pulmão comprometida. "Fui sentir dores só na internação, na UTI, quando saí da fase de pânico", disse ela, em entrevista ao Estadão.

Até atualização mais recente, de março, ao menos um dos bandidos foi preso, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ele era apontado como o piloto da motocicleta, que teria chutado a vítima quando ela estava caída no chão. As investigações ficaram a cargo do 93º Distrito Policial (Jaguaré).