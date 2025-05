Hims cortará 4% da força de trabalho em meio à proibição de cópias de medicamentos para perda de peso

Por Amina Niasse

NOVA YORK (Reuters) - A plataforma de telessaúde Hims & Hers cortará 68 funcionários, ou cerca de 4% de sua força de trabalho, à medida que se ajusta à proibição dos EUA de fabricar cópias em massa do medicamento para perda de peso Wegovy.

A proibição da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA de cópias compostas do Wegovy, fabricado pela Novo Nordisk, entrou em vigor em 22 de maio. Desde então, as ações da Hims caíram 14%.

A empresa confirmou os cortes de empregos em um comunicado na sexta-feira. No sábado, ela disse que as reduções não estavam relacionadas à proibição de composição. A Hims não forneceu detalhes sobre as funções que foram cortadas, mas disse que elas foram implementadas nas equipes.

"Essas mudanças estão focadas em aprimorar a forma como executamos, sem afetar nossas prioridades ou as especialidades com as quais estamos comprometidos", disse um porta-voz da empresa sobre as demissões. A Hims ainda planeja contratar para funções relacionadas à sua estratégia de crescimento de longo prazo.

A empresa anunciou recentemente um acordo com a Novo para ajudar os pacientes a ter acesso ao Wegovy de marca. A empresa planeja entrar no mercado de tratamentos para baixa testosterona e menopausa e está analisando ofertas para melhorar a longevidade e o sono.

A Bloomberg News noticiou os cortes de empregos na sexta-feira. Em 2022, a FDA declarou uma escassez de Wegovy, que demonstrou ajudar os pacientes a perder cerca de 15% de seu peso corporal. Essa declaração permitiu que as farmácias de manipulação produzissem o medicamento para atender à demanda.

A Hims começou a oferecer cópias do Wegovy em 2024, geralmente a preços muito mais baixos do que a versão de marca. Isso impulsionou as assinaturas da plataforma de telessaúde da Hims, com um aumento de 111% na receita anual durante o primeiro trimestre de 2025.

As cópias do Wegovy e medicamentos similares para perda de peso GLP-1 foram responsáveis por US$ 200 milhões da receita de US$ 1,5 bilhão da empresa em 2024. Em fevereiro, a FDA disse que o Wegovy não estava mais em falta e encerrou a exceção que permitia a venda de cópias compostas em massa do medicamento patenteado.

A Hims e suas rivais se voltaram para o que dizem ser cópias personalizadas do Wegovy que não deveriam estar sujeitas à decisão da FDA, apresentando doses menores ou permitindo um plano mais individualizado para aumentar a dosagem do que o oferecido pela Novo. Mas os analistas disseram que a estratégia de personalização pode não ser suficiente para evitar novos desafios legais da Novo.

"Ainda não se sabe se o método de personalização da HIMS (titulação e dosagem) é suficiente para atender à necessidade de isenção clínica de manipulação", disse Jailendra Singh, analista de saúde da Truist.

(Reportagem de Amina Niasse; edição de Cynthia Osterman e Franklin Pau)