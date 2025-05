Hamas aceita liberar 10 reféns vivos em resposta à proposta de cessar-fogo dos EUA em Gaza

O Hamas anunciou neste sábado (31) que entregou aos mediadores sua resposta à proposta norte-americana de cessar-fogo na Faixa de Gaza, onde o grupo islâmico palestino se encontra em guerra contra Israel desde 7 de outubro de 2023, sem revelar explicitamente se aceitou a proposta.

No entanto, o Hamas afirmou estar disposto a libertar 10 reféns vivos e 18 corpos, todos sequestrados durante o ataque sem precedentes de 7 de outubro em Israel, conforme prevê a proposta do enviado norte-americano Steve Witkoff.

"O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) apresentou hoje sua resposta à última proposta do enviado norte-americano, Steve Witkoff, às partes mediadoras", declarou a organização islâmica em um comunicado.

"No âmbito deste acordo, dez prisioneiros vivos da ocupação (Israel) mantidos pela resistência serão libertados, além da devolução de 18 corpos, em troca de um número acordado de prisioneiros palestinos detidos por Israel", acrescentou.

No comunicado, o grupo armado não exige publicamente alterações na proposta norte-americana, mas uma fonte palestina próxima às negociações disse à Reuters que o Hamas busca obter algumas modificações, mesmo que sua resposta seja positiva.

Segundo a mídia israelense, o premiê Benjamin Netanyahu informou esta semana às famílias dos reféns que aceitou o acordo proposto por Witkoff.

Exigências

Israel exige o desarmamento total do Hamas, seu desmantelamento como força militar e política, e a libertação dos 58 reféns que ainda mantém - vivos ou mortos - antes de concordar em encerrar a guerra.

O Hamas, por sua vez, recusa-se a depor as armas e pede a retirada do exército israelense do território palestino, além de um compromisso para acabar com o conflito.

Cessar-fogo permanente

"Esta proposta tem como objetivo alcançar um cessar-fogo permanente, a retirada total da Faixa de Gaza e garantir o envio de ajuda ao nosso povo e às nossas famílias na Faixa de Gaza", completou o comunicado do Hamas.

Os Estados Unidos informaram mais cedo na semana que receberam a concordância de Israel à proposta do enviado norte-americano, sem divulgar o texto completo.

Na sexta-feira, Israel exigiu que o movimento islâmico aceitasse a proposta norte-americana de cessar-fogo e a libertação dos reféns sob a ameaça de "ser aniquilado", segundo o ministro da Defesa, Israel Katz.

Contudo, até o momento, Israel também não confirmou explicitamente a aceitação da proposta.

Israel enfrenta pressão internacional crescente em relação à guerra na Faixa de Gaza e à situação humanitária no território palestino, onde um bloqueio de mais de dois meses, parcialmente aliviado na semana passada, provocou graves faltas de alimentos, remédios e outros itens essenciais.

(Com AFP)