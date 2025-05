Governo Trump tem medidas erráticas e demonstra fraqueza, diz professor

Ao aumentar as tarifas sobre a importação de aço de 25% para 50%, o Governo Trump começa a apresentar uma série de medidas erráticas que demonstra fraqueza do presidente dos Estados Unidos, falou Beto Vasques, professor da FESPSP, ao UOL News de hoje.

Me parece uma medida errática. O Governo Trump começa a ter uma série de medidas erráticas que logo eles vão dizer que é uma estratégia de negociação muito sofisticada, que ele pressiona para fragilizar o adversário e voltar para a mesa, a gente sabe que, enfim, a realidade é implacável e que isso não responde a uma fortaleza negociadora do Trump.

Esse tipo de medida errática que vai e volta, como ele tem feito com as tarifas, em todo um âmbito com a China, onde ele teve que piscar primeiro, porque o Xi Jinping se manteve duro, com a Europa que ele vai e volta, agora com a questão do aço, me parece uma demonstração de fraqueza.

Beto Vasques

O professor destacou ainda que é mais uma ação de Donald Trump que na verdade é uma cortina de fumaça, e que seu governo começa a sofrer um desgaste grande na opinião pública.

É uma cortina de fumaça. E melhor, no dia no qual ele anuncia o orçamento dele grande e belo, como disse, e o Elon Musk no mesmo dia dizia: 'não pode ser grande e belo'. Obviamente, no momento no qual o governo está começando a sofrer um desgaste na opinião pública muito grande, no qual as suas outras políticas não estão surtindo efeito, no qual o ruído das medidas extravagantes do Trump começam a gerar incômodos na sociedade.

Esse aço vai chegar mais caro, isso não só vai gerar uma pressão inflacionária em todo os Estados Unidos, como vai encarecer produtos para o consumidor, que muitas vezes vai ter que diminuir esse padrão de consumo por um encarecimento do dia para a noite.

Beto Vasques

Para concluir, Vasques disse que a questão pode se tornar um problema para Trump nas eleições de meio de mandato em 2026, voltando a destacar que a medida demonstra muito mais fraqueza do que fortaleza do presidente.

Então são medidas que não fecham, que geram na verdade um problema crônico que pode passar a fatura para o Trump nas eleições de meio de mandato que a gente vai ter ano que vem. Então me parece que é uma medida muito mais, como sempre, narrativa para tentar construir essa cortina de fumaça no momento onde o Trump, que tinha prometido uma austeridade e um orçamento com cortes, não conseguiu entregar.

Então, claro, é um pouco desse espetáculo narrativo que a extrema direita gosta de fazer, mas volto a dizer, mais uma medida errática que demonstra muito mais fraqueza que fortaleza do Trump.

Beto Vasques

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: