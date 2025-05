Governo Trump retira indicação de bilionário amigo de Musk para Nasa

Do UOL, em São Paulo*

O governo Donald Trump retirou a nomeação do bilionário Jared Isaacman, amigo de Elon Musk, para liderar a Nasa. A informação foi confirmada hoje por uma porta-voz da Casa Branca à emissora CBS News.

O que aconteceu

A indicação é retirada dias antes da votação no Senado que analisaria a nomeação. "É essencial que o próximo líder da Nasa esteja totalmente alinhado com a agenda 'América em primeiro lugar' do presidente Trump, e um substituto será anunciado diretamente pelo presidente Trump em breve", disse Elizabeth Huston.

Huston ainda falou em fincar a bandeira dos EUA em Marte. "[O próximo chefe da Nasa] ajudará a liderar a humanidade no espaço e executará a ousada missão do presidente Trump de fincar a bandeira americana no planeta Marte".

A Casa Branca não informou o motivo do recuo. Retirada da indicação acontece três dias após Musk anunciar que sairia do governo Trump.

O dono do X respondeu a um post na rede social que falava sobre a desistência por Isaacman. "É raro encontrar alguém tão competente e de bom coração", escreveu.

Quem é Jared Isaacman

O bilionário havia dito que priorizaria o envio de americanos a Marte. "Como o presidente [Donald Trump] afirmou, vamos priorizar o envio de astronautas americanos a Marte, e, até chegarmos lá, iremos, inevitavelmente, ter capacidade de retornar à Lua e, então, determinar os benefícios econômicos, científicos e de segurança nacional de manter nossa presença no satélite", disse no Senado, no mês passado.

Isaacman é amigo de Elon Musk. Na época, ele admitiu "não ser um nome óbvio" para chefiar a Nasa, mas afirmou ter se beneficiado de sua experiência espacial na Missão Polaris Dawn, de cinco dias, durante a qual se tornou o primeiro civil a fazer uma caminhada espacial, em setembro do ano passado, e também como integrante da primeira tripulação privada de astronautas em um voo de três dias, em 2021.

O bilionário é fundador da empresa de processamento de pagamentos Shift 4. Ele deixou o comando da companhia para assumir a Nasa.

Isaacman abandonou a escola durante o ensino médio para vender máquinas de cartão de crédito no porão de seus pais em Nova Jersey. Além da Shift4, ele fundou a Draken International em 2011. A empresa de defesa treina pilotos da Força Aérea e possui a maior frota privada de aeronaves militares do mundo.

*com informações do Estadão Conteúdo