Fraude do INSS: Correios atendem 60 mil no 1º dia de convênio; houve falhas

Os Correios atenderam ontem em suas agências de todo o país 60 mil aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em busca de consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos em seus benefícios feitos de maneira potencialmente irregular.

Nesse primeiro dia de funcionamento do serviço presencial, o sistema de informática integrado dos Correios com o INSS ficou fora do ar em alguns momentos.

O que aconteceu

O atendimento começou a ser feito em 5.033 agências dos Correios em todas as regiões do Brasil. Houve relatos de falhas técnicas que chegaram a durar duas horas ontem.

O sistema desenvolvido pela Dataprev para ser utilizado pelos Correios durante esses atendimentos passou por uma instabilidade, na manhã de sexta-feira (30), devido aos ajustes de regras de operação entre as redes da Dataprev e dos Correios. A situação foi rapidamente resolvida pelas equipes técnicas de ambas as empresas. Ressalta-se que não foi identificado nenhum incidente de segurança no processo.

Correios, em nota à imprensa

Não existe data estimada para o fim do atendimento nos Correios. Também não há prazo para o beneficiário solicitar o reembolso caso identifique valores descontados indevidamente.

Como funciona

O serviço presencial contempla os mesmos trâmites disponíveis no aplicativo e no site Meu INSS, auxiliando quem não consegue fazer o acesso digital sozinho. As agências do INSS continuam não fazendo atendimento presencial para pedido de ressarcimento.

Aposentados e pensionistas precisam levar apenas o documento de identificação. Não é necessário apresentar o comprovante de inscrição nem o contracheque. Caso o aposentado ou pensionista esteja acamado, por exemplo, é possível que uma terceira pessoa seja atendida no lugar dele, desde que porte uma procuração.

Durante o atendimento, o funcionário dos Correios abre para o aposentado ou pensionista uma tela informando se houve desconto ou não, e de qual associação. Quando falar de qual associação é, o funcionário também pergunta se o beneficiário autoriza ou não autoriza, colocando essa informação no sistema. Quem busca esse atendimento recebe um protocolo com o número, horário e data em que aconteceu.

A partir daí, assim como acontece com as comunicações feitas via aplicativo, as entidades têm 15 dias úteis para fazer o ressarcimento ou provar que houve autorização para o desconto. Após esse prazo, o beneficiário pode retornar aos Correios para um segundo atendimento e verificar se a documentação enviada pela entidade está certa ou não.

Como encontrar uma agência dos Correios perto de casa

Faça uma busca na internet. Acesse www.correios.com.br. No alto do site, clique em "Atendimento". Na nova tela que se abrir, acesse "Atendimento presencial telefônicas". Em seguida, clique no ícone "Encontre sua agência". Nessa página, é possível então procurar por estado, município e bairro.

Outras formas de atendimento presencial nos Correios estão em estudo. Segundo os Correios, para as regiões que ainda não são atendidas por agências habilitadas, estão sendo planejadas ações itinerantes e mutirões de atendimento.