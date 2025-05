Fornecimento de ajuda em Gaza é atingido por saques enquanto se aguarda a resposta do Hamas ao cessar-fogo

Por Nidal al-Mughrabi e James Mackenzie

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - Homens armados sequestraram dezenas de caminhões de ajuda que entravam na Faixa de Gaza durante a noite e centenas de palestinos desesperados se juntaram a eles para levar suprimentos, disseram grupos de ajuda local no sábado, enquanto as autoridades esperavam que o Hamas respondesse às últimas propostas de cessar-fogo.

O incidente foi o mais recente de uma série que ressaltou a situação de segurança instável que dificulta a entrega de ajuda em Gaza, após a flexibilização de um bloqueio israelense de semanas no início deste mês.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que acreditava que um acordo de cessar-fogo estava próximo, mas o Hamas disse que ainda está estudando as últimas propostas do enviado especial norte-americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff. A Casa Branca disse na quinta-feira que Israel havia concordado com as propostas.

As propostas prevêem uma trégua de 60 dias e a troca de 28 dos 58 reféns ainda mantidos em Gaza por mais de 1.200 prisioneiros e detentos palestinos, juntamente com a entrada de ajuda humanitária no enclave.

No sábado, o exército israelense, que relançou sua campanha aérea e terrestre em março, após uma trégua de dois meses, disse que continuava a atingir alvos em Gaza, incluindo postos de franco-atiradores, e que havia matado o que disse ser o chefe de um local de fabricação de armas do Hamas.

A campanha limpou grandes áreas ao longo dos limites da Faixa de Gaza, comprimindo a população de mais de 2 milhões de habitantes em uma seção cada vez mais estreita ao longo da costa e ao redor da cidade de Khan Younis, ao sul.

Israel impôs um bloqueio a todos os suprimentos que entram no enclave no início de março, em um esforço para enfraquecer o Hamas, e se viu sob crescente pressão de uma comunidade internacional chocada com a situação humanitária cada vez mais desesperadora que o bloqueio criou.

As Nações Unidas disseram na sexta-feira que a situação em Gaza é a pior desde o início da guerra, há 19 meses, com toda a população enfrentando o risco de fome, apesar da retomada das entregas limitadas de ajuda no início deste mês.

Israel tem permitido que um número limitado de caminhões do Programa Mundial de Alimentos e de outros grupos internacionais leve farinha para as padarias de Gaza, mas as entregas têm sido prejudicadas por repetidos incidentes de saques.

Ao mesmo tempo, um sistema separado, administrado por um grupo apoiado pelos EUA chamado Gaza Humanitarian Foundation, tem fornecido refeições e pacotes de alimentos em três locais de distribuição designados.

No entanto, os grupos de ajuda se recusaram a cooperar com a GHF, que, segundo eles, não é neutra, e afirmam que a quantidade de ajuda permitida está muito aquém das necessidades de uma população em risco de fome.

"A ajuda que está sendo enviada agora ridiculariza a tragédia em massa que se desenrola sob nosso olhar", disse Philippe Lazzarini, chefe da principal organização de ajuda humanitária da ONU para os palestinos, em uma mensagem na plataforma de mídia social X.

SEM PÃO HÁ SEMANAS

O Programa Mundial de Alimentos disse que trouxe 77 caminhões carregados de farinha para Gaza durante a noite e na madrugada de sábado, e todos eles foram parados no caminho, com alimentos levados por pessoas famintas.

"Depois de quase 80 dias de bloqueio total, as comunidades estão morrendo de fome e não estão mais dispostas a ver a comida passar por elas", disse a organização em um comunicado.

Amjad Al-Shawa, chefe de um grupo guarda-chuva que representa grupos de ajuda palestinos, disse que a terrível situação estava sendo explorada por grupos armados que estavam atacando alguns dos comboios de ajuda.

Ele disse que eram necessários mais centenas de caminhões e acusou Israel de uma "política sistemática de fome".

Durante a noite de sábado, ele disse que os caminhões foram parados por grupos armados perto de Khan Younis quando se dirigiam a um depósito do Programa Mundial de Alimentos em Deir Al-Balah, na região central de Gaza, e centenas de pessoas desesperadas levaram os suprimentos.

"Podemos entender que alguns estão sendo levados pela fome e pela inanição, alguns talvez não comam pão há várias semanas, mas não podemos entender o saque armado, e isso não é aceitável de forma alguma", disse ele.

Israel afirma que está facilitando as entregas de ajuda, apontando para seu endosso dos novos centros de distribuição da GHF e seu consentimento para que outros caminhões de ajuda entrem em Gaza.

Em vez disso, acusa o Hamas de roubar suprimentos destinados a civis e usá-los para consolidar seu domínio sobre Gaza, que vinha mantendo desde 2007.

O grupo militante palestino nega o saque de suprimentos e executou vários suspeitos de saquear. As autoridades da ONU dizem não ter visto nenhuma evidência de que o grupo esteja roubando suprimentos desde que as últimas entregas começaram a chegar.

Israel iniciou sua campanha em Gaza em resposta ao ataque liderado pelo Hamas contra comunidades no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses, e 251 foram levadas como reféns para Gaza.

A campanha devastou grandes áreas da Faixa de Gaza, matando mais de 54.000 palestinos e destruindo ou danificando a maioria de seus edifícios, deixando a maior parte da população em abrigos improvisados.

(Redação de James Mackenzie; Edição de Emelia Sithole-Matarise)