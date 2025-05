"Faltou experiência", diz João Fonseca após derrota em Roland-Garros

Após ter sido eliminado do torneio de Roland-Garros na tarde deste sábado (31) pelo britânico Jack Draper, João Fonseca disse que o torneio de Paris serviu como mais um aprendizado. Em entrevista coletiva após a partida, o tenista analisou seu desempenho e projetou os próximos passos da carreira, já com foco na temporada mundial dos torneios de grama.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

João Fonseca falou sobre a experiência de jogar longas partidas, contra alguns dos melhores jogadores do mundo. "Jogar cinco sets é muito diferente. Na minha visão, eu estou aprendendo. Tenho que seguir acreditando e saber que as coisas podem mudar. Agora é seguir encontrando o meu ritmo, mas, fisicamente, eu estou muito bem", avaliou. "O que diferencia esses caras é a intensidade com que eles entram para o jogo, a agressividade", observou.

O jovem brasileiro de 18 anos foi derrotado pelo número 5 do ranking da ATP, Jack Draper, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2.

"Eu não joguei o meu melhor. O Jack jogou muito bem", acrescentou. "Os primeiros dois games foram muito nervosos, quando ele quebrou o meu serviço e avançou. Tive que ser paciente e tentar fazer algo diferente, mas foi difícil encontrar uma saída", continuou, admitindo que não jogou bem também no começo do terceiro set. "Eu queria muito ganhar, bateu um pouco de nervosismo, eu não estava conseguindo encontrar a maneira de fazer pontos, demorei para me adaptar em quadra, faltou um pouco mais de experiência", repetiu.

"Eu não me sinto mal por essa derrota, ele é um bom jogador. Preciso seguir em frente e pensar na temporada de grama que vem por aí", completou Fonseca. "Saio um pouco abalado, mas feliz com a semana que eu tive aqui. Agora acabou a temporada do saibro e vou partir para a grama, que eu acho muito legal, divertido. Vai ser uma boa experiência e vou seguir trabalhando, acreditando", concluiu.

Elogio do adversário

Em entrevista após o duelo em Roland-Garros, Jack Draper elogiou João Fonseca. "Ele está fazendo coisas incríveis, já está entre os melhores e vai crescer muito. Vai ser assustador o que ele conseguirá fazer", avalia.

Perguntado sobre as qualidades apresentadas pelo carioca, disse: "Ele é esforçado, sacou muito bem hoje e tem uma margem de progressão muito grande", segundo o tenista, que avançou para as oitavas de final.

Torcida agradece o empenho do brasileiro

Apesar da derrota, os torcedores saíram satisfeitos com o que viram e esperançosos em relação ao futuro de João Fonseca no tênis.

"Foi difícil, o Draper jogou um nível muito alto, mesmo assim o João tentou ficar firme, mas infelizmente hoje não deu", disse Cassiano Raad em entrevista à RFI. "A gente sabe que ele voltará aqui e teremos a oportunidade de ir mais longe nos próximos anos", acredita o engenheiro gaúcho que vive na capital francesa.

"Eu acho que faltou experiência. O João é novo, mas com esses eventos grandes ele vai aprendendo a administrar melhor o jogo dele", espera Anuar Raad, aposentado de Porto Alegre. "Ainda teremos um top 10", espera.

"Foi um bom jogo, ele jogou bem, mas o outro jogou melhor", avaliou Tatinha Neves, aposentada de São Paulo, que vestia uma camisa do Brasil. "O João é muito jovem e vai ser ainda o melhor do mundo", prevê.

"Não tem o que reclamar dele, 18 anos e ele já tem essa cabeça, técnica e habilidade", elogiou João Bradley, estudante e xará do tenista de quem conseguiu um autógrafo.

"Gostaríamos que ele tivesse ganhado, lógico, mas ele se entregou ao máximo e não tenho dúvida de que ele terá outra oportunidade para pegar o Draper de novo e fazer a revanche", aposta Gabriela Troyano, empresária do Recife.