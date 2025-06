Como memorizar tudo mais rápido: conheça 5 técnicas eficazes

A memorização pode ser uma ferramenta valiosa para reter aquele conceito que parecia muito disperso durante um exame, apresentação ou projeto. Além disso, ela contribui para manter nosso cérebro constantemente ativo e estimulado.

A seguir, veja 5 métodos de memorização para acelerar a aprendizagem:

1. Crie uma imagem mental

Quando precisar recordar de algo de grande importância, tente formar uma imagem mental desse elemento. A prática da visualização parece estabelecer novas ligações neurais entre o que você deseja recordar e a imagem que está sendo formada em sua mente. Isso vai além das conexões formadas apenas pela leitura ou audição da palavra.

2. Associe uma coisa à outra

Estabelecer conexões ou associações entre os itens que você precisa recordar pode ser uma estratégia eficaz, especialmente se você deseja lembrar de vários elementos, por vezes em uma sequência específica. Por exemplo, se você precisa comprar ovos, peixe e vinho, tente associar cada um desses itens a uma imagem mental. Por exemplo: uma galinha ao lado de um lago ciscando uvas.

3. Se interesse pelo que quer reter

A importância que damos para as informações que captamos tem papel fundamental na memorização.

Coisas afetivas são importantes para a memória, assim como a repetição. Memorizar algo que você goste funciona como pegadas na areia: vão ficando cada vez mais fundas, ou seja, aquela memória vai saindo da área de curta duração para virar uma memória de longa duração.

4. Componha uma música

A música é uma ferramenta potente, especialmente quando se trata de memória. Vários estudos indicam que nossa capacidade de lembrar letras de músicas tende a ser muito mais precisa do que a memória para outros tipos de texto. Além disso, quanto mais ouvimos certas músicas, maior a probabilidade de apreciá-las, pois nosso cérebro começa a reconhecer a sequência melódica e cria uma expectativa para o que está por vir.

5. Defina cada coisa em um local

A técnica "palácio da memória" utiliza locais para estabelecer e organizar memórias, conectando cada uma delas a um local específico. Por exemplo, imagine o trajeto que você faz de sua casa até o trabalho ou mesmo entre seu quarto e o banheiro, se a lista for curta. Depois, associe referências desses locais a itens que você deseja lembrar, como os da lista de supermercado.

A planta ao lado de sua cama estará associada ao pão; a porta do seu quarto, ao queijo; o quadro do corredor, ao leite; e o espelho do banheiro, ao café.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/10/2020, 17/11/2021 e 30/11/2017