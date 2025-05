Com força coletiva, PSG busca título inédito da Champions contra a Inter de Milão

Em busca do título inédito da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain enfrenta a Inter de Milão, neste sábado, às 16h (horário de Brasília), na final em Munique, na Alemanha. Depois da saída de estrelas como Neymar, Messi e Mbappé, o time francês mudou sua estratégia de contratações e agora aposta na força coletiva e em jovens jogadores para conquistar o tão sonhado troféu. O atual elenco tem média de idade de apenas 23 anos

Tiago Leme, de Munique

O atleta mais experiente é o zagueiro brasileiro Marquinhos, de 31 anos, capitão da equipe. O atacante francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, é o artilheiro do Paris, com 33 gols em 48 jogos disputados nesta temporada, candidato a ganhar a Bola de Ouro de melhor do mundo. Mas Marquinhos explica que o conjunto do PSG é o mais importante.

"Não tem apenas o Ousmane em campo. A gente sempre diz que é o coletivo. Se o coletivo está forte, nós somos fortes. Vamos falar primeiro de nós, os jogadores vêm depois. É isso que o treinador quer, isso que nosso grupo faz todos os dias, nos treinos e nos jogos. O coletivo vem sempre em primeiro, e as individualidades depois", disse o brasileiro, em entrevista coletiva na véspera da final.

O principal jovem destaque é Désiré Doué, de 19 anos. Também podemos citar entre os jovens talentos o atacante francês Barcola (22), os portugueses João Neves (20) e Nuno Mendes (22), Zaire-Emery (19) e o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo (21). Durante a campanha, também se destacam nomes como Donnarumma (26), Hakimi (26) e Kvaratskhelia, este último de 24 anos, contratado em janeiro deste ano junto ao Napoli. Um dos que mais cresceram com a saída dos medalhões foi o meio-campista português Vitinha, de 25 anos.

Jornalistas esportivos franceses acreditam que o PSG conseguirá superar a pressão em campo.

Sem estrelas, time cresceu

Sob o comando do técnico espanhol Luís Enrique há duas temporadas, o PSG começou mal a competição deste ano e quase foi eliminado na primeira fase. Mas depois se recuperou e avançou para o mata-mata em 15º lugar entre os 24 classificados. Na repescagem, ganhou do Brest. Nas oitavas de final, eliminou nos pênaltis o Liverpool, que tinha a melhor campanha. Depois, passou pelo Aston Villa nas quartas e pelo Arsenal na semifinal.

"Nossa jornada tem sido difícil, um caminho longo e sinuoso, mas o fato de termos lutado nesta competição nos primeiros jogos provavelmente nos ajudou agora. Tivemos que jogar 'finais' nesta competição por muito tempo e lidar com tudo o que nos foi imposto, mas não demonstramos nenhum sinal de medo até agora e não demonstraremos amanhã (hoje, na final)", afirmou Luís Enrique.

Inter é mais experiente

Do outro lado, a Inter de Milão terminou na quarta posição a fase de liga. Depois, superou Feyenoord, Bayern de Munique e Barcelona. O clube italiano tenta o quarto título do torneio, depois de ganhar em 1964, 1965 e 2010. O atacante argentino Lautaro Martínez é um dos destaques do time do técnico Simone Inzaghi, que também tem um bom futebol coletivo.

Esta é a segunda decisão de Champions que o PSG vai disputar na história. Na primeira, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando os torcedores não puderam ir ao estádio, a equipe perdeu para o Bayern de Munique, em Lisboa. Desta vez, tenta um final diferente para, enfim, conquistar o título do maior torneio de clubes da Europa.