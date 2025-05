Chefe do Pentágono alerta sobre a ameaça iminente da China no Indo-Pacífico

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, alertou hoje que a ameaça da China é real e potencialmente iminente, enquanto pressiona os aliados do Indo-Pacífico a gastarem mais em suas próprias necessidades de defesa.

Hegseth, falando pela primeira vez no Diálogo Shangri-La em Singapura, o principal fórum da Ásia para líderes de defesa, militares e diplomatas, destacou que a região do Indo-Pacífico era uma prioridade para o governo Trump.

"Não há motivo para adoçar as coisas. A ameaça que a China representa é real e pode ser iminente", disse Hegseth, em alguns de seus comentários mais fortes sobre a nação comunista desde que assumiu o cargo em janeiro. Ele acrescentou que qualquer tentativa da China de conquistar Taiwan "resultaria em consequências devastadoras para o Indo-Pacífico e para o mundo", e repetiu o comentário de Trump de que a China não invadirá Taiwan sob o comando do presidente.

A China considera Taiwan como seu próprio território e prometeu "reunificar-se" com a ilha, democrática e governada separadamente, pela força, se necessário. Ela intensificou a pressão militar e política para fazer valer essas reivindicações, inclusive aumentando a intensidade dos jogos de guerra em torno de Taiwan.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania de Pequim, dizendo que somente o povo da ilha pode decidir seu futuro.

"Deve ficar claro para todos que Pequim está se preparando com credibilidade para usar potencialmente a força militar para alterar o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico", disse Hegseth.

A China disse que os comentários "estavam impregnados de provocações e instigações".

"O Sr. Hegseth repetidamente difamou e atacou a China e incansavelmente jogou a chamada 'ameaça da China'", disse a embaixada chinesa em Cingapura em sua página no Facebook. "De fato, os próprios EUA são o maior 'causador de problemas' para a paz e a estabilidade regionais."

Os comentários de Hegseth sobre os aliados que precisam aumentar os gastos provavelmente causarão consternação entre os parceiros, embora os especialistas tenham dito que ele enfrentou um público relativamente amigável em Cingapura. O Ministro da Defesa da China, Dong Jun, decidiu não participar do principal fórum de segurança asiático e Pequim enviou apenas uma delegação acadêmica.

Anteriormente, Hegseth já havia criticado os aliados da Europa por não gastarem mais em sua própria defesa. Em fevereiro, ele alertou a Europa contra tratar os Estados Unidos como um "otário" durante uma coletiva de imprensa na sede da OTAN em Bruxelas.

Ontem, ao fazer o discurso principal no Diálogo de Shangri-La, o presidente francês Emmanuel Macron disse que Hegseth tinha razão ao pedir que a Europa aumentasse seus próprios gastos com defesa.

"É difícil de acreditar, um pouco depois de algumas viagens à Europa, que estou dizendo isso, mas graças ao presidente Trump, os aliados asiáticos devem olhar para os países da Europa como um novo exemplo", disse Hegseth.

"Os membros da OTAN estão se comprometendo a gastar 5% de seu PIB em defesa, até mesmo a Alemanha. Portanto, não faz sentido que os países da Europa façam isso enquanto os principais aliados da Ásia gastam menos em defesa diante de uma ameaça ainda mais formidável, sem mencionar a Coreia do Norte."

O ministro da Defesa holandês, Ruben Brekelmans, disse que era importante que Hegseth reconhecesse que os países europeus estavam se preparando.

"Para mim, talvez tenha sido a primeira vez ou uma das primeiras vezes que ouvi o governo dos EUA reconhecer isso explicitamente", disse Brekelmans, referindo-se aos comentários de Hegseth.

A senadora democrata dos EUA, Tammy Duckworth, que está co-liderando uma delegação bipartidária para o Diálogo de Shangri-la, disse que foi digno de nota o fato de Hegseth ter enfatizado que os Estados Unidos estavam comprometidos com a região, mas que sua linguagem sobre os aliados não foi útil.

"Achei que ele foi condescendente com nossos amigos do Indo-Pacífico em particular", disse Duckworth.

Os gastos com armas e pesquisas estão aumentando entre alguns países asiáticos, pois eles respondem a uma perspectiva de segurança cada vez mais sombria ampliando suas parcerias industriais externas e tentando impulsionar suas próprias indústrias de defesa, de acordo com um novo estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres, a organização que administra o Diálogo de Shangri-La.

O aumento ocorre mesmo com as nações asiáticas gastando uma média de 1,5% do PIB em defesa em 2024, um número que se manteve relativamente constante na última década, segundo o estudo.

Hegseth sugeriu que os aliados na Europa se concentrem na segurança do continente europeu, para que Washington possa se concentrar na ameaça representada pela China no Indo-Pacífico, juntamente com uma maior participação dos aliados na Ásia.

"Preferiríamos muito mais que o equilíbrio esmagador do investimento europeu fosse naquele continente, de modo que, ao fazermos parcerias lá, o que continuaremos a fazer, possamos usar nossa vantagem comparativa como nação do Indo-Pacífico para apoiar nossos parceiros aqui", disse ele em resposta a uma pergunta após seu discurso.

Hegseth, um ex-apresentador da Fox TV que passou a maior parte de seus primeiros meses no cargo concentrado em questões domésticas, falou ao público internacional sobre tópicos sobre os quais ele sempre falou quando estava nos Estados Unidos, como "restaurar o espírito guerreiro"

"Não estamos aqui para pressionar outros países a abraçar ou adotar nossa política ou ideologia. Não estamos aqui para pregar a vocês sobre mudanças climáticas ou questões culturais", disse Hegseth. "Respeitamos vocês, suas tradições e suas forças armadas. E queremos trabalhar com vocês quando nossos interesses comuns estiverem alinhados."