Arábia Saudita e Catar darão apoio financeiro aos funcionários públicos da Síria, diz ministro das Relações Exteriores saudita

Por Menna AlaaElDin e Muhammad Al Gebaly

CAIRO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al-Saud, disse no sábado que o reino oferecerá em conjunto com o Catar apoio financeiro aos funcionários públicos na Síria.

"O reino fornecerá apoio financeiro conjunto com o Catar aos funcionários públicos na Síria", disse Bin Farhan durante uma coletiva de imprensa com seu colega sírio Asaad al-Shibani em Damasco.

Ele não forneceu detalhes sobre o tamanho do apoio financeiro a ser fornecido por Riad e Doha. No entanto, isso reflete um movimento semelhante do Qatar para financiar o setor público da Síria.

Uma declaração conjunta da Arábia Saudita e do Catar disse mais tarde, no sábado, que o apoio financeiro conjunto seria fornecido em um período de três meses.

O comunicado disse que a medida foi tomada após uma contribuição anterior da Arábia Saudita e do Catar, em abril, para liquidar os atrasos pendentes da Síria de cerca de US$ 15 milhões ao Banco Mundial.

A visita do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita ocorre algumas semanas depois que os EUA fizeram um anúncio surpreendente sobre o levantamento das sanções ao governo islâmico da Síria, que derrubou o ex-líder Bashar al-Assad em dezembro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tomou a decisão durante sua recente visita ao Oriente Médio e disse que foi a pedido do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, cujo país foi um dos principais defensores do levantamento das sanções.

A União Europeia também suspendeu recentemente as sanções econômicas contra a Síria.

Bin Farhan mencionou o papel de seu país em ajudar a suspender as sanções econômicas contra a Síria, dizendo que a Arábia Saudita continuaria a ser um dos principais apoiadores da Síria em seu caminho para a reconstrução e recuperação econômica.

Ele disse que estava sendo acompanhado por uma delegação econômica de alto nível do reino para "manter conversações (com o lado sírio) para reforçar os aspectos da cooperação em vários campos".

Várias visitas de empresários sauditas à Síria serão realizadas nos próximos dias para discutir investimentos em energia, agricultura, infraestrutura e outros setores, disse ele.

A liderança síria está buscando fortalecer os laços com os líderes árabes e ocidentais após a queda de Assad nas mãos do grupo islâmico sunita de Ahmed al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham.

O país espera que um fluxo de ajuda e investimentos dos vizinhos do Golfo, após o levantamento das sanções econômicas, ajude a reconstruir um estado devastado pelo conflito.

Sharaa, da Síria, deve visitar o Kuwait no domingo, a convite do Emir do Kuwait, Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, informou a agência de notícias estatal síria SANA, citando uma fonte do gabinete do presidente sírio. Sharaa deve discutir a cooperação conjunta em vários aspectos econômicos e políticos em sua primeira visita oficial ao Kuwait, disse a fonte.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Muhammad Al Gebaly; redação de Menna Alaa El-Din e Jaidaa Taha; edição de Toby Chopra e Marguerita Choy)