Água micelar Isdin está por menos de R$ 67; saiba se vale a pena para você

A água micelar é uma das principais soluções usadas para limpeza da pele, seja para remover a maquiagem ou resíduos do dia a dia. E uma que tem feito sucesso entre consumidores é a da marca Isdin, que registrou mais de 400 compras só no mês passado na Amazon.

Encontramos a água micelar com 10% de desconto, saindo por menos de R$ 67, na compra com recorrência, em que você pode determinar o período das próximas entregas do mesmo produto na sua casa, como a cada cinco semanas, dois meses, seis meses, entre outras opções.

Na modalidade de compra única, ela sai com 6% de desconto: R$ 69,54. Detalhamos adiante os principais atributos da água micela e o que dizem os consumidores que já o utilizaram.

O que a Isdin diz sobre o produto?

Tem quatro funções: remover a maquiagem, limpar, tonificar e hidratar a pele;

Retira make à prova d'água e de longa duração;

Fórmula sem sabão, sem perfume e sem álcool;

Indicada para todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis;

Oftalmologicamente testada, inclusive em pessoas que usam lente de contato.

O que diz quem o comprou?

O produto tem uma nota média de 4,7 (sendo cinco a máxima) entre mais de 1,2 mil compradores. Confira algumas delas:

Estou muito satisfeita, pois rende muito. Retira a maquiagem sem agredir a pele e tem ótimo custo-benefício. É o melhor que já experimentei para tirar a make rapidamente sem deixar a pele oleosa e com pouco produto. Recomendo muito.

Elisângela

Essa água micelar é simplesmente sensacional. Rende muito e deixa a pele limpíssima sem ressacar ou ficar oleosa. Não consigo usar outra depois que compre essa.

Isa

Minha pele é mista e acneica. A água micelar se comporta muito bem, não irrita e limpa sem deixar aquele efeito de "detergente" na pele. Vale a pena.

Marina

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam que o produto não vale o alto preço e que não é eficaz na remoção de maquiagem.

É bom e cumpre o que promete, no entanto, não justifica o preço; a gente consegue produtos tão bons e mais em conta.

Isabel

Pensei que seria melhor...Não vi resultados até agora (uma semana de uso)...Como demaquilante, é uma decepção! Pelo preço, tem opções melhores.

Danilo Pereira

Não remove maquiagem como deveria. Queria algo que me ajudasse na limpeza da pele com maquiagem ao fim do dia. Foi ineficiente com maquiagem a prova d'água. Não indico e não comprarei de novo.

Karine

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.