A Comissão da UE lamenta "veementemente" o aumento anunciado nas tarifas de aço dos EUA

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia disse no sábado que lamenta "fortemente" um aumento anunciado das tarifas dos EUA sobre as importações de aço e que a UE está preparada para impor contramedidas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que planejava aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio importados de 25% para 50%, colocando mais pressão sobre os produtores globais de aço e aprofundando sua guerra comercial.

"Lamentamos profundamente o aumento anunciado das tarifas dos EUA sobre as importações de aço de 25% para 50%", disse um porta-voz da Comissão Europeia em um comunicado enviado por e-mail.

"Essa decisão aumenta ainda mais a incerteza na economia global e eleva os custos para os consumidores e empresas de ambos os lados do Atlântico", disse o porta-voz, acrescentando que "o aumento das tarifas também prejudica os esforços em andamento para chegar a uma solução negociada".

O porta-voz observou que a União Europeia havia suspendido suas contramedidas para criar espaço para negociações contínuas.

"A UE está preparada para impor contramedidas, inclusive em resposta ao último aumento tarifário dos EUA", disse o porta-voz.

"A Comissão Europeia está atualmente finalizando as consultas sobre contramedidas ampliadas. Se nenhuma solução mutuamente aceitável for alcançada, tanto as medidas existentes quanto as adicionais da UE entrarão em vigor automaticamente em 14 de julho - ou antes, se as circunstâncias exigirem", acrescentou.

