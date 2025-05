Zagueiro Willian Pacho, do PSG, lidera lista de convocados do Equador para as Eliminatórias

O zagueiro Willian Pacho lidera a lista de convocados da seleção do Equador para os jogos de junho contra Brasil e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, revelada nesta sexta-feira (30).

Pacho disputará no sábado a final da Liga dos Campeões pelo PSG, contra a Inter de Milão, em Munique.

Em caso de vitória do time francês, o zagueiro de 23 anos será o primeiro equatoriano a levantar a 'Orelhuda'.

A lista de convocados também conta com o volante Moisés Caicedo, que marcou o último gol da vitória do Chelsea (4 a 1) sobre o Betis na final da Liga Conferência, na última quarta-feira, em Breslávia (Polônia).

Entre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, foram chamados o zagueiro Félix Torres (Corinthians), o volante Alan Franco (Atlético-MG) e os atacantes Gonzalo Plata (Flamengo) e Enner Valencia (Internacional).

Comandada pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, a seleção do Equador pode garantir vaga no Mundial do ano que vem nesta rodada dupla das Eliminatórias.

A equipe é a vice-líder com 23 pontos, oito atrás da já classificada Argentina e dois à frente de Uruguai (3º), Brasil (4º) e Paraguai (5º).

No dia 5 de junho, o Equador recebe a Seleção Brasileira em Guayaquil, no jogo que marcará a estreia do técnico Carlo Ancelotti. Cinco dias depois, a equipe vai a Lima para enfrentar a seleção do Peru (9ª, 10 pontos).

-- Lista de convocados da seleção do Equador:

Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán/ARG), Moisés Ramírez (Independiente del Valle/EQU), David Cabezas (El Nacional/EQU) e Gonzalo Valle (LDU/EQU).

Defensores: Pervis Estupiñán (Brighton/ING), Cristian Ramírez (Ferencvaros/HUN), Xavier Arreaga (Barcelona/EQU), Willian Pacho (PSG/FRA), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen/ALE), Joel Ordóñez (Brugge/BEL), Félix Torres (Corinthians/BRA) e Ángelo Preciado (Sparta Praga/CZE).

Meio-campistas: Bryan Ramírez (LDU/EQU), Jhegson Méndez (Independiente del Valle/EQU), Kendry Páez (Independiente del Valle/EQU), Alan Franco (Atlético-MG/BRA), Moisés Caicedo (Chelsea/ING), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps/CAN), Alan Minda (Cercle Brugge/BEL), Yaimar Medina (Gent/BEL), John Yeboah (Venezia, Italia), John Mercado (AVS Futebol/POR), Nilson Angulo (Anderlecht/BEL) e Denil Castillo (Midtjylland/DIN).

Delanteros: Leonardo Campana (New England Revolution/EUA), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise/BEL), Gonzalo Plata (Flamengo/BRA) e Enner Valencia (Internacional/BRA).

