Volta do tarifaço de Trump expõe racha no Judiciário dos EUA, diz cientista

A retomada do tarifaço imposto por Donald Trump expõe uma nítida divisão no Judiciário dos Estados Unidos, avaliou o cientista político Houssein Kalout em entrevista ao UOL News hoje.

Ontem, o Tribunal de Apelações dos EUA acatou pedido do governo Trump e retomou os efeitos da maior parte das tarifas sobre mercadorias de outros países. A Corte suspendeu temporariamente a decisão do Tribunal de Comércio Internacional, que havia derrubado o tarifaço.

Desde o início do seu mandato, Trump tem tentado governar através de leis de emergência. Tudo o que ele faz é por meio dessa regra de exceção. A decisão do Tribunal de Apelações não deixa de ser uma grande vitória para o seu modelo de governança. Ele tem governado um pouco à margem do Congresso.

Isso também revela um racha no Judiciário e no sistema político americano. O restabelecimento da lei emergencial do Trump para a imposição de tarifas é uma vitória política, não necessariamente econômica. É importante que isso seja dito.

A tendência é que a Suprema Corte mantenha a decisão do Tribunal de Apelações. Será discutido o mérito do presidente em instrumentalizar leis de emergência. Como chefe do Executivo, ele tem o poder de utilizá-las. O Congresso não contestou esse uso e não o derrubou. Portanto, ela primará pelo garantismo. Houssein Kalout, cientista político

Kalout ressaltou que a volta do tarifaço demonstra a força política de Trump, muito embora os resultados econômicos sejam questionáveis.

Em alguns segmentos, o tarifaço de Trump mais prejudicou os EUA do que ajudou. Ele conseguiu impor aos países menores, já que tem mais força e a relação de dependência é maior. Com países mais fortes e potentes comercialmente, ele não conseguiu obter vitórias significativas. Em outros casos, houve reveses. O exemplo mais clássico foi com a China. Houssein Kalout, cientista político

