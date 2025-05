Vale suspende pagamento de R$ 55 milhões a fornecedores por fraude

A mineradora Vale diz que seu portal de antecipação de recebíveis para fornecedores foi alvo de um golpe e por isso suspendeu o pagamento de um montante estimado em R$ 55 milhões.

O que aconteceu

Golpe desviou pagamentos. Segundo a Vale, o portal Mais Capital Vale, destinado à antecipação de pagamentos a fornecedores, "foi vítima de um golpe, que resultou em desvio de pagamentos". A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo" e confirmada pela reportagem.

O sistema foi restabelecido com controles adicionais. Segundo a empresa, o sistema voltou a funcionar no dia 23 de maio, com reforço nos controles. "Desde que tomou conhecimento do caso, a Vale tem adotado medidas administrativas e judiciais para apurar os fatos e mitigar seus impactos", disse a empresa em nota.

Falso representante de fornecedor acessou a plataforma. Segundo O Globo, no início de maio, a Nexxera comunicou à Vale que um falso representante de um fornecedor acessou a plataforma para alterar informações e dados bancários e redirecionar os pagamentos para contas de terceiros.

Mineradora suspendeu pagamentos da ordem de R$ 55 milhões. Agora, a mineradora tem dúvidas se as operações registradas no sistema são legítimas ou fraudulentas. Por isso, decidiu suspender os pagamentos. A empresa comunicou que vem tomando providências para realizar o depósito judicial de cerca de R$ 55 milhões até que as investigações sejam concluídas.

Apuração do caso

Empresa responsável pelo sistema da Vale diz que não há vulnerabilidade em sua plataforma. A Nexxera é uma empresa de automação bancária que faz a gestão do sistema de antecipação de recebíveis da Vale. Em nota, ela diz que seus portais permanecem ativos e "rechaça com veemência" que haja "vulnerabilidade em sua plataforma".

Equipe de cibersegurança apura o caso. A Nexxera diz que "tem conduzido rigorosa apuração da origem dessas ocorrências", com auxílio de uma equipe de cibersegurança de uma multinacional. "Até o presente momento, não foi constatada qualquer vulnerabilidade nos sistemas da Nexxera que pudesse indicar violação ou vazamento de dados internamente", diz a empresa.

Apuração busca determinar a fonte dos cadastros inválidos. Segundo a Nexxera, esses cadastros são "fruto de informações originadas externamente por terceiros".