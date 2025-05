Valdemar Costa Neto é dispensado de depor como testemunha em ação sobre golpe de Estado

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi dispensado de depor na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele havia sido arrolado como testemunha pela defesa do ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, que é réu no caso. O motivo para a desistência, segundo a defesa de Torres, foi que o objetivo do depoimento de Valdemar já havia sido contemplado por outras testemunhas.

Na manhã desta sexta-feira, 30, prestaram depoimento dois ex-ministros de Bolsonaro: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Ciro Nogueira (PL-PI).

Ambos negaram que o ex-presidente tivesse qualquer intenção golpista.