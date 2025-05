UE ganha vantagem em negociações comerciais após tribunal dos EUA lançar dúvidas sobre tarifas, dizem autoridades da UE

Por Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia ganhou vantagem nas negociações comerciais com os Estados Unidos depois que um tribunal norte-americano colocou em dúvida a legalidade das tarifas "recíprocas" de Washington, disseram autoridades da UE nesta sexta-feira.

A Comissão Europeia disse que as negociações comerciais entre Bruxelas e Washington continuarão, com a Europa mantendo sua oferta de tarifas zero mútuas sobre produtos industriais.

"Não há mudança em nossa abordagem, prosseguimos como planejado com reuniões técnicas e políticas na próxima semana", disse um porta-voz da Comissão.

Um tribunal federal de apelações dos EUA restabeleceu temporariamente as tarifas do presidente Donald Trump na quinta-feira, um dia depois que um tribunal de comércio decidiu que Trump havia excedido sua autoridade ao impor as taxas e ordenou um bloqueio imediato delas.

"A incerteza quanto à legalidade das tarifas 'recíprocas' certamente nos dá uma vantagem extra", disse uma autoridade da UE próxima às negociações. "As negociações continuarão, já que, formalmente, ainda buscamos tarifas zero por zero", completou.

A UE também está disposta a discutir algumas barreiras não comerciais com os EUA, segundo as autoridades, mas não tocará no sistema de tributação da UE - como o imposto sobre valor agregado ou o imposto digital - nem nos padrões de segurança alimentar.

A Comissão, que conduz todas as negociações comerciais em nome do bloco de 27 países, não quis comentar sobre as decisões por se tratar de procedimentos internos dos EUA.

O comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse em uma publicação na plataforma de mídia social X que teve uma ligação telefônica com o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, nesta sexta-feira.

"Nosso tempo e esforço foram totalmente investidos, já que a entrega de soluções voltadas para o futuro continua sendo uma das principais prioridades da UE. Permanecemos em contato permanente", disse Sefcovic no X.

Mais negociações comerciais entre os EUA e a UE estão programadas para a próxima semana, durante a Reunião do Conselho Ministerial da OCDE em Paris, nos dias 3 e 4 de junho.

As autoridades da UE disseram que as decisões dos tribunais dos EUA validaram a opinião da UE de que as tarifas "recíprocas" abrangentes, impostas a todos os produtos da UE e de muitos outros países em 2 de abril, são injustificadas.

As autoridades também afirmaram que, embora os tribunais norte-americanos não tenham questionado as tarifas de 25% impostas por Washington sobre o aço, o alumínio e os automóveis europeus, os pareceres também poderiam desempenhar um papel importante nos esforços da UE para reduzir ou remover essas tarifas.

Eles também disseram que a incerteza criada pelas decisões judiciais e pela política tarifária do governo Trump também teve um aspecto positivo para a Europa, que foi vista pelos mercados como um oásis de estabilidade em comparação.

"Esta é a palavra de ordem: incerteza. É impossível saber qual será o status das tarifas na próxima semana, para não mencionar o próximo mês!", disse a autoridade da UE.

"Se você quer uma ordem sã, estável, até mesmo entediante, baseada em regras e um ambiente de negócios previsível, a Europa é o lugar para você!", disse.

(Reportagem adicional de Julia Payne)