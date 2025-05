Trump, os mercados e a 'Teoria Taco'

Donald Trump se irritou esta semana quando um repórter o questionou sobre a "Taco", uma sigla para a expressão "Trump Always Chickens Out', popular entre os operadores de Wall Street que acreditam que "Trump sempre volta atrás", em tradução livre.

A expressão foi criada por Robert Armstrong, redator do Financial Times, que buscou destacar a tendência do presidente americano de reverter suas políticas quando começam a perturbar os mercados.

Os investidores notaram que o governo americano "não tolera muito bem a pressão do mercado e da economia e recua rapidamente quando as tarifas causam problemas", concluiu o jornalista.

"Esta é a Teoria Taco: Trump sempre volta atrás", escreveu Armstrong em maio, após as ações se recuperarem fortemente assim que o republicano anunciou uma pausa nas tarifas generalizadas que impôs ao resto do mundo.

Não só isso. Trump anunciou na semana passada que tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia entrariam em vigor em 1º de junho, mas dois dias depois declarou uma pausa até 9 de julho.

- "Isso se chama negociação" -

Trump, ex-incorporador imobiliário e magnata de Nova York na década de 1980, monitora de perto o mercado de ações.

Durante seu primeiro mandato, uma reação forte de Wall Street às vezes era a única maneira de mudar a opinião do bilionário.

Além das colunas do Financial Times, a "Teoria Taco" viralizou e os investidores deixaram de vê-la como uma piada sarcástica, segundo analistas.

Um podcast de John Hardy, diretor de estratégia macroeconômica do banco de investimentos dinamarquês Saxo, mencionou a estratégia Taco.

A expressão chegou aos ouvidos do presidente de 78 anos, que na quarta-feira negou categoricamente ceder à turbulência do mercado de ações.

"Será que eu sou covarde? Nunca ouvi isso antes (...) Não diga o que você disse de novo, essa é uma pergunta desagradável", respondeu o magnata ao jornalista que pediu sua opinião.

"Isso se chama negociação", acrescentou.

Para Steve Sosnick, da Interactive Brokers, a Teoria Taco é uma "maneira apolítica de os mercados colocarem o governo em foco".

- Reação -

Nas primeiras semanas do segundo mandato do bilionário republicano, Wall Street reagiu negativamente aos novos anúncios de tarifas de uma forma "muito mais significativa e direta" do que hoje, disse à AFP Sam Burns, analista da Mill Street Research.

Agora, os mercados tendem a vê-los como "facilmente reversíveis ou pouco confiáveis", disse Burns, e os investidores estão mais inclinados a não se precipitar.

Essa nova calmaria ficou evidente entre os operadores da Bolsa de Nova York, que se mantiveram firmes diante das ameaças tarifárias de Trump contra a UE, e também quando não reagiram de forma exagerada às sucessivas decisões judiciais que bloquearam e, em seguida, mantiveram temporariamente a maioria das tarifas.

Mas Hardy, o analista da Saxo, alerta que a Teoria Taco não é infalível e que não devemos perder de vista o movimento protecionista impulsionado pelo presidente da maior potência mundial.

"Trump pode 'acovardar-se' às vezes", mas "os movimentos políticos subjacentes são reais e representam uma mudança muito séria na política econômica e industrial dos Estados Unidos", escreveu Hardy no site da Saxo.

