Musk e Trump trocam elogios e bilionário seguirá como 'conselheiro' do Doge

Do UOL, em São Paulo

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou oficialmente a saída de Elon Musk do governo, mas apontou que o empresário continuará como seu conselheiro.

O que aconteceu

Elon Musk e Donald Trump se pronunciaram na Casa Branca. Ambos se pronunciaram hoje de forma cordial em uma conferência de imprensa no Salão Oval.

Trump disse que Musk permanecerá como conselheiro do Doge (Departamento de Eficiência Governamental). Para o presidente dos EUA, a passagem do empresário pelo governo foi importante, pois gerou corte de milhões em gastos vistos por ele como desnecessários, como em programas de diversidade e de apoio a imigrantes.

Muitos dos que trabalhavam com Elon vão permanecer (...) Elon vai ficar indo e voltando, pois o DOGE é o filho dele. Ele é uma das pessoas mais importantes do mundo moderno. Nosso país o ama.

Donald Trump

Trump criou departamento para cortar gastos federais. O presidente nomeou o bilionário dono da Tesla e SpaceX pela proximidade dos dois e pelo seu trabalho à frente das empresas. Musk foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial do republicano no ano passado, injetando milhões de dólares na eleição.

Musk fala em uma economia de 1 trilhão de dólares. Confirmando que seguirá como conselheiro de Trump, o bilionário afirmou que sua passagem pelo departamento foi um sucesso. O presidente, por sua vez, disse que "em um ou dois anos, o povo vai perceber o resultado" dos cortes.



Não é o final do Doge. Falei que era por pouco tempo e acabei ficando 134 dias. A equipe do Doge ficou mais forte. Estou confiante que economizaremos um trilhão de dólares. Continuarei conselheiro do presidente.

Elon Musk

Inicialmente, promessa era cortar 2 trilhões. Mas o bilionário acabou revisando essa expectativa. Apontado pelo presidente como um "funcionário especial do governo", Musk refletiu sobre sua passagem pelo Doge, dizendo que tocar a pasta exige muito trabalho duro.

Crítica de Musk

Musk criticou megapacote orçamentário de Trump. Antes de anunciar sua saída do governo, o empresário se disse "decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário". A declaração foi feita em entrevista ao CBS News nesta semana.

"Acho que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser bonito", disse Musk. "Não sei se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É a minha opinião pessoal", complementou ao programa.

Fala gerou a impressão de desgaste na relação dos dois, que convocaram o pronunciamento de hoje para tentar amenizar a saída do empresário. Apesar do entrave, o tom de ambos permaneceu amigável, com o presidente tecendo elogios ao agora ex-funcionário.