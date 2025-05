Trump Media anuncia conclusão de acordo para criação de reserva de US$ 2 bilhões em bitcoins

A Trump Media and Technology Group, controladora da rede social Truth Social e do serviço de streaming Truth+, anunciou nesta sexta-feira, 30, que concluiu um acordo para a criação de uma reserva estratégica de bitcoins. Segundo comunicado da companhia, a operação foi viabilizada com o encerramento de uma oferta privada de ações e títulos conversíveis, que levantou cerca de US$ 2,44 bilhões junto a 50 investidores institucionais.

De acordo com a Trump Media, os recursos líquidos, estimados em US$ 2,32 bilhões, serão usados para criar uma reserva de bitcoin e para "fins corporativos gerais e capital de giro". A empresa afirma que se tornará uma das maiores detentoras da criptomoeda entre companhias de capital aberto nos Estados Unidos, com "uma das estratégias de tesouraria em bitcoin mais abrangentes".

"Trump Media está focada na aquisição de grandes ativos, e esse acordo nos dará liberdade financeira para implementar o restante de nossas estratégias", afirmou o CEO e presidente do conselho da empresa, Devin Nunes. "Significa que a companhia terá mais de US$ 3 bilhões em ativos líquidos, e nossos acionistas terão exposição ao bitcoin."

A transação envolveu a emissão de 55,8 milhões de ações ordinárias a US$ 25,72 cada, além de notas conversíveis com vencimento em 2028, com preço de conversão de US$ 34,72. Com a nova estratégia, os bitcoins passarão a integrar o balanço da Trump Media, junto aos US$ 759 milhões em caixa e aplicações de curto prazo registrados no fim do primeiro trimestre. A custódia da reserva digital ficará a cargo da Crypto.com e da Anchorage Digital.