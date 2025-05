Trump e Musk dão demonstração de união enquanto CEO da Tesla deixa governo

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que o bilionário Elon Musk continuará a ser um conselheiro próximo, mesmo após o CEO da Tesla deixar a administração na esteira de um mandato caótico de quatro meses que o viu desorganizar dezenas de agências em seu esforço para reduzir os gastos do governo.

Durante uma coletiva de imprensa conjunta no Salão Oval, Trump elogiou Musk e defendeu sua campanha de corte de custos como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge). O grupo eliminou milhares de empregos e cancelou bilhões de dólares em gastos -- incluindo a maior parte da ajuda externa dos EUA -- mas, até agora, ficou muito aquém das grandes promessas iniciais de Musk.

"Elon realmente não está indo embora. Ele vai ficar indo e voltando", disse Trump de trás da Resolute Desk, mesa utilizada pelos presidentes dos EUA, com Musk à sua direita, usando um boné Doge preto e uma camiseta onde se lia "The Dogefather", em referência ao nome em inglês do filme "O Poderoso Chefão", "The Godfather".

A coletiva de imprensa parecia ter o objetivo de demonstrar união após Musk provocar frustração entre os funcionários da Casa Branca nesta semana ao criticar o projeto de lei de Trump sobre impostos e gastos. Alguns assessores sênior, incluindo o vice-chefe de gabinete Stephen Miller e a chefe de gabinete Susie Wiles, viram os comentários de Musk sobre a lei tributária como uma ruptura aberta com a administração, com Miller particularmente irritado com os comentários, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Trump deu a Musk uma grande chave de ouro dentro de uma caixa de madeira com sua assinatura, um presente que ele disse ter reservado apenas para "pessoas muito especiais". Musk, por sua vez, admirou os acabamentos em ouro que Trump instalou no Salão Oval.

A Casa Branca e assessores seniores insistiram no início do mandato de Trump que Musk, homem mais rico do mundo, era uma figura-chave que não iria a lugar algum.

Porém, mais recentemente, passaram a apontar o prazo de seu mandato de 130 dias como funcionário especial do governo, que deveria terminar por volta de 30 de maio, como um ponto final natural.

Musk, por sua vez, disse que pretende dedicar a maior parte de sua energia ao seu império de negócios, incluindo a Tesla e a SpaceX, depois que alguns investidores expressaram preocupação com o fato de o Doge estar ocupando muito de seu tempo.

Ele também disse que planeja reduzir suas doações políticas, depois de ter gasto quase US$300 milhões apoiando a campanha presidencial de Trump e de outros republicanos em 2024.

Mas deve continuar, disse a jornalistas nesta sexta-feira, a fazer parte do círculo de assessores de Trump.

"Espero continuar sendo um amigo e conselheiro e, certamente, se houver algo que o presidente queira que eu faça, estarei à disposição do presidente", disse.

CORTES

Inicialmente, Musk havia afirmado que o Doge iria cortar pelo menos US$2 trilhões em gastos federais. Após quatro meses de trabalho, o Doge estima ter economizado US$175 bilhões.

Detalhes publicados em seu site, no entanto, onde é apresentada a única contabilidade pública dessas mudanças, somam menos da metade desse valor.

Resumos do Tesouro dos EUA revisados pela Reuters mostram que as agências visadas pelo Doge cortaram cerca de US$19 bilhões em gastos combinados em comparação com o mesmo período do ano passado, muito abaixo da meta original de Musk e totalizando apenas cerca de 0,5% do total de gastos federais.

Trump e o Doge conseguiram cortar quase 12%, ou 260.000, da força de trabalho civil federal de 2,3 milhões de pessoas, principalmente por meio de ameaças de demissões, aquisições e ofertas de aposentadoria antecipada, segundo uma análise da Reuters sobre as saídas das agências.

O status proeminente de Musk como o rosto dos esforços de corte de custos do Doge provocou protestos generalizados nos pontos de venda da Tesla nos EUA e na Europa, derrubando as vendas e o preço de ações.

Musk disse nesta sexta-feira que reduzir o tamanho do governo foi mais difícil do que ele esperava, culpando o que ele chamou de "mal banal da burocracia". Mas ele também expressou confiança de que o Doge acabe conseguindo economias muito maiores.

"Este não é o fim do Doge, mas realmente o começo", disse.

(Reportagem de Nandita Bose, em Washington)