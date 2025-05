Trump diz que Tesla e outras montadoras precisam fabricar carros e peças nos EUA

(Reuters) - As montadoras norte-americanas, incluindo a Tesla, precisam construir veículos inteiros, incluindo todas as suas peças, nos Estados Unidos, em vez de fabricar peças no exterior, disse o presidente Donald Trump nesta sexta-feira.

Os comentários de Trump, em uma coletiva de imprensa que marcou o último dia oficial do CEO da Tesla, Elon Musk, na Casa Branca como conselheiro, foram em resposta a uma pergunta sobre as tarifas que prejudicam empresas como a Tesla, que importam autopeças de outros países.

"Ele vai acabar construindo todo o seu carro aqui. Praticamente ele faz isso", disse Trump referindo-se a Musk. "Todas as montadoras também fabricarão suas peças aqui."

"Costumava me incomodar o fato de eles fabricarem uma peça no Canadá, uma peça no México, uma peça na Europa e enviarem para todos os lugares, e ninguém sabia o que diabos estava acontecendo", disse Trump. "Mas no próximo ano, eles terão que construir tudo nos Estados Unidos. É isso que queremos."

O governo Trump impôs este ano uma tarifa de 25% sobre veículos e autopeças importados que, segundo a indústria automotiva, afetará as cadeias de suprimentos e aumentará os preços dos carros.

Embora muitas montadoras norte-americanas importem veículos fabricados fora dos Estados Unidos, a Tesla constrói seus veículos elétricos no país. Muitas de suas peças essenciais, no entanto, são importadas.

A Tesla não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

(Reportagem de Nandita Bose, em Washington, e Abhirup Roy, em San Francisco)