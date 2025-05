Trump diz que planeja dobrar tarifas sobre o aço para 50%

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que planeja aumentar as tarifas sobre as importações estrangeiras de aço de 25% para 50%, aumentando a pressão sobre os produtores globais de aço e prometendo intensificar sua guerra comercial.

"Vamos impor um aumento de 25%. Vamos aumentar de 25% para 50% as tarifas sobre o aço nos Estados Unidos da América, o que protegerá ainda mais a indústria siderúrgica dos Estados Unidos", disse ele em um comício na Pensilvânia.

Segundo Trump, as tarifas devem entrar em vigor na próxima quarta-feira, dia 4 de junho.

Em fevereiro, Trump aumentou as tarifas sobre o aço e o alumínio para 25% fixos "sem exceções ou isenções" em uma de suas primeiras medidas para ajudar os setores em dificuldades.

As tarifas devem ser aplicadas a milhões de toneladas de importações de aço e alumínio do Canadá, Brasil, México, Coreia do Sul e outros países que vinham entrando nos EUA com isenção de impostos.

(Reportagem de Jeff Mason)