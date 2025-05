Trump diz que China violou "totalmente" acordo com os EUA sobre tarifas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a China violou um acordo sobre tarifas com a maior economia do mundo.

"A China, talvez não de forma surpreendente para alguns, TEM VIOLADO TOTALMENTE SEU ACORDO COM OS EUA", disse Trump em publicação no Truth Social.

As negociações comerciais entre EUA e China estão "um pouco paradas" e a conclusão de um novo acordo provavelmente precisará do envolvimento direto de Trump e do presidente chinês, Xi Jinping, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, à Fox News na quinta-feira.

Duas semanas após as discussões que resultaram em uma trégua temporária na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, Bessent afirmou que o progresso desde então tem sido lento, mas disse esperar mais negociações nas próximas semanas.

O acordo entre EUA e China para reduzir as tarifas por 90 dias provocou grandes ganhos nas ações globais.

No entanto, o acordo não abordou os motivos subjacentes às tarifas de Trump sobre os produtos chineses, principalmente as reclamações de longa data dos EUA sobre o modelo econômico da China, dominado pelo Estado e voltado para a exportação, deixando essas questões para futuras negociações.

(Por Susan Heavey e Katharine Jackson)