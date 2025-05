Tesouro: Despesa de Pessoal do Executivo Federal atinge 17,7% da RCL no 1º quadrimestre de 2025

As despesas de pessoal do Poder Executivo alcançaram um patamar de 17,7% da Receita Corrente Líquida (RCL) no 1º quadrimestre de 2025, totalizando R$ 262,5 bilhões. O valor representa uma redução de 0,5 ponto porcentual (p.p) em relação a dezembro de 2024, quando o montante correspondia a 18,2% da RCL. Os dados constam no Relatório de Gestão Fiscal em Foco da União divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo Tesouro Nacional.

De acordo com o documento, a despesa com pessoal no primeiro quadrimestre do ano ficou abaixo do limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para esse tipo de despesa, que é de 37,9% da RCL. A RCL acumulada nos 12 meses encerrados em abril de 2025 foi de R$ 1,486 trilhão.

Já a Dívida Consolidada Líquida (DCL) da União alcançou o patamar de 495% da RCL, totalizando R$ 7,36 trilhões no ano. O resultado representa uma redução de 2 pp comparado ao fim de 2024. O limite de DCL sobre RCL para a União não foi definido pela LRF.

O relatório aponta ainda que, no 1º quadrimestre de 2025, o valor das garantias concedidas pela União totalizou R$ 337 bilhões, o que representa uma redução de R$ 18 bilhões em relação ao final de 2024 (R$ 355 bilhões). Esse valor corresponde a 22,7% da Receita Corrente Líquida (RCL), porcentual inferior ao limite de 60% da RCL estabelecido pelo Senado Federal para esse tipo de operação.

O Relatório de Gestão Fiscal em Foco da União é uma versão sintética do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) com análises gráficas. O documento tem periodicidade quadrimestral e apresenta os comparativos com os limites de que trata a LRF para a despesa total com pessoal, dívida consolidada líquida, concessão de garantias, operações de crédito, restos a pagar e disponibilidade de caixa.