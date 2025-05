Suspeitos de integrar rede de sequestros ligada ao setor de criptomoedas se apresenta à Justiça em Paris

Um grupo de 25 pessoas se apresentou nesta sexta-feira (30) à Justiça, em Paris, suspeito de participar de sequestros e tentativas de rapto de executivos do setor de criptomoedas na França. Se a abertura do inquérito for confirmada, eles devem ser indiciados em breve. A investigação se concentra na tentativa de sequestro da filha e do neto de Pierre Noizat, CEO da empresa especializada Paymium, ocorrida em 13 de maio na capital francesa.

Dentre os detidos, pelo menos quatro são suspeitos de terem planejado um sequestro na segunda-feira (26), perto de Nantes, no oeste do país, que a polícia conseguiu impedir no último momento. Além deste caso, são investigados outros planos que não chegaram a ser executados, segundo o Ministério Público de Paris.

De acordo com fontes próximas ao caso, os policiais descobriram o plano de rapto em Nantes durante a investigação do comando envolvido na tentativa de sequestro em Paris. Os indícios sugerem a existência de uma rede criminosa.

A tentativa de sequestro de 13 de maio viralizou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo captado na hora do crime. Nas imagens, uma mulher e uma criança, identificados como familiares de Pierre Noizat, dirigente de uma plataforma de criptomoedas, escapam de um rapto de dia, em plena rua, em Paris, com a ajuda do companheiro da mulher.

Mardi 13 mai, une tentative d'enlèvement a eu lieu en plein Paris. Un commando s'en est pris à une femme et à son fils. Tous deux sont la fille et le petit-fils d'un pionnier de la cryptomonnaie en France.#JT20H pic.twitter.com/tfQDDmMXId ? Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 13, 2025

Dedo decepado

O caso integra uma série de crimes semelhantes no setor de criptomoedas, que começou com o sequestro, no fim de janeiro, de David Balland, cofundador da empresa Ledger, e de sua companheira, em Méreau, no centro da França.

O alerta foi dado por Eric Larchevêque, também cofundador da Ledger, que recebeu um vídeo mostrando um dedo de Balland decepado, acompanhado de um pedido de resgate em criptomoedas. Balland foi libertado e sua companheira foi encontrada amarrada dentro de um veículo. A investigação segue com pelo menos nove pessoas indiciadas.

Em outro caso, ocorrido em 1º de maio, o pai de um investidor de sucesso em criptomoedas foi sequestrado por quatro homens encapuzados em Paris. Ele foi mantido em condições "extremamente difíceis", também teve um dedo cortado e foi libertado após 58 horas de cativeiro. Cinco jovens já foram indiciados nesse caso.

Diante do aumento deste tipo de crime, as autoridades francesas anunciaram, em meados de maio, uma "colaboração reforçada" entre as forças de segurança e profissionais do setor de criptomoedas para prevenir novos sequestros.

Com informações da AFP