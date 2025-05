Solta muito pum? Veja como diminuir os gases com medidas simples

Soltar pum faz parte do funcionamento do nosso corpo. Isso é resultado de reações químicas promovidas pelas bactérias que vivem na flora intestinal com os alimentos que ingerimos, especialmente aqueles que causam mais gases, como feijão, repolho e ovos. Além disso, engolir ar, por exemplo ao comer rápido, também aumenta a quantidade de gases.

Mas se você solta mais de 20 a 30 puns por dia - ou tem sintomas como distensão, dor abdominal, náusea e diarreia -, isso pode ser sinal de algum problema, como intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável ou até doenças mais graves como câncer. Nestes casos, é importante procurar um médico para investigar a causa.

Normalmente, mudar a alimentação já ajuda bastante. Medicamentos de venda livre como simeticona podem ajudar na eliminação de gases, mas não reduzem a produção.

A seguir, veja algumas dicas simples que podem ajudar, de forma caseira, com o excesso de gases e inchaços. Mas vale ressaltar que são cuidados paliativos. Se os incômodos persistirem, vá ao médico.

Imagem: iStock

Beba água: Beber bastante água melhora o funcionamento do intestino e ajuda a evitar prisão de ventre, que pode aumentar os gases. A quantidade ideal é de 30 a 40 ml por quilo de peso. Por exemplo, quem pesa 50 kg deve beber de 1,5 a 2 litros por dia.

Imagem: Getty Images

Pratique atividade física: Exercícios regulares estimulam os movimentos do intestino, facilitando a eliminação de gases. Por isso, manter-se ativo é essencial para a saúde intestinal.

Imagem: iStock

Use probióticos: São bactérias "boas" que equilibram a flora intestinal e ajudam na digestão. Estão presentes em iogurtes e alimentos fermentados, mas também podem ser tomados como suplemento, sempre com orientação médica.

Fontes: Elaine Moreira, gastroenterologista especializada em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein (SP); Joaquim Prado de Moraes Filho, gastroenterologista e professor da USP; Rodrigo Lima, mestre em saúde da família.

*Com informações de reportagem publicada em 15/05/2020