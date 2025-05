Sob pressão política, juiz francês assume presidência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

O juiz francês Mattias Guyomar, de 56 anos, assume nesta sexta-feira (30) o cargo de presidente da Corte Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), também conhecida como Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), para um mandato de três anos. A instituição atravessa um momento de pressões e um cenário político tenso, principalmente em relação a questões de imigração.

O tribunal internacional, com sede em Estrasburgo, no leste da França, foi criado para garantir o cumprimento da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), adotada em 1950. Atualmente, 46 países se comprometeram a respeitar essa convenção. No entanto, recentemente, nove nações - Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Itália, Letônia, Lituânia, Polônia e República Tcheca - assinaram uma carta aberta criticando a interpretação considerada excessivamente ampla da convenção, especialmente em temas relacionados à imigração. A condenação coletiva é inédita.

Em resposta, o Conselho da Europa - principal organização internacional dedicada à promoção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito no continente europeu - reforçou a importância de manter a independência e a imparcialidade da Corte.

Perfil de Guyomar

O jurista francês é conhecido por seu compromisso com as liberdades fundamentais e com a integração europeia. Ele defende que a CEDH deve permanecer fora do debate político, mas deve ser defendida por terceiros. O magistrado destaca a necessidade de renovar o interesse público pelos direitos humanos e estabeleceu três prioridades para seu mandato: a eficácia, a visibilidade e a responsabilidade do tribunal, com foco especial na redução dos prazos de julgamento.

Desafios operacionais

A corte lida com cerca de 10 mil novos casos por ano e ainda tem mais de 60 mil pendentes, sendo muitos provenientes da Turquia e de antigos casos russos.

Guyomar lembra que os juízes do TEDH são eleitos democraticamente e que a corte só atua após o esgotamento dos recursos nacionais, sem interferir nas legislações dos países.

Filosofia pessoal

Apaixonado por cinema e ex-ator amador, ele cita a frase "Nobody is perfect" do filme Quanto Mais Quente Melhor como símbolo de sua visão sobre a defesa das liberdades e contra os preconceitos.