Setor público tem superávit primário de R$ 14,150 bi em abril, mostra BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 14,150 bilhões em abril, após um saldo positivo de R$ 3,588 bilhões em março, informou o Banco Central.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava superávit de R$ 18,750 bilhões. As estimativas iam de R$ 7,70 bilhões a R$ 20,726 bilhões.

Esse é o maior superávit para meses de abril desde 2023, quando ficou em R$ 20,325 bilhões. Em abril de 2024, o setor público teve saldo positivo de R$ 6,688 bilhões.

Composição

Segundo os dados do BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit de R$ 16,227 bilhões em abril. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 659 milhões, e as empresas estatais, déficit de R$ 1,418 bilhão.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 1,017 bilhão, e os municípios, superávit de R$ 358 milhões.

Acumulado do ano

De acordo com o BC, o setor público consolidado teve superávit primário de R$ 102,860 bilhões no acumulado de janeiro a abril de 2025. O resultado é equivalente a 2,54% do Produto Interno Bruto (PIB).

O desempenho foi puxado por um superávit primário de R$ 68,555 bilhões nas contas do Governo Central, o equivalente a 1,69% do PIB. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 36,996 bilhões (0,91% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 2,691 bilhões (0,07% do PIB).

Isoladamente, os Estados teve superávit de R$ 29,816 bilhões no acumulado de janeiro a abril, e os municípios, saldo positivo de R$ 7,181 bilhões.

Acumulado em 12 meses

O setor público consolidado teve déficit primário de R$ 6,012 bilhões no acumulado de 12 meses até abril, o equivalente a 0,05% do PIB, informou o Banco Central.

Como proporção do PIB, foi o melhor resultado no acumulado de 12 meses desde maio de 2023, quando havia superávit de 0,37%. Em 2024, o setor público teve déficit de R$ 47,553 bilhões, ou 0,40% do PIB.

O resultado em 12 meses até abril foi composto por um déficit de R$ 7,136 bilhões do Governo Central (0,06% do PIB), saldo positivo de R$ 25,156 bilhões nos Estados (0,21% do PIB), rombo de R$ 15,477 bilhões nos municípios (0,13% do PIB) e resultado negativo de R$ 8,556 bilhões nas empresas estatais (0,07% do PIB).