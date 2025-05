Astronauta, nave ou ônibus espacial: Lego infantil tem 3 formas de montar

Se você está em busca de um brinquedo para crianças a partir de seis anos, uma sugestão divertida é o kit de construção espacial 3 em 1 da Lego. Os bloquinhos de encaixar coloridos podem formar três miniaturas: astronauta, ônibus espacial ou uma nave interplanetária.

O produto tem feito sucesso, com mais de mil compras só no mês passado na Amazon. A seguir, detalhamos as principais características do brinquedo e o que diz quem o comprou.

O que a Lego diz sobre esse brinquedo?

Vem com 144 peças

Estimula o desenvolvimento de novas habilidades nas crianças

Dá para escolher entre montar uma nave, um ônibus espacial com satélite destacável ou um astronauta com mochila a jato

Segundo o fabricante, seus brinquedos são feitos com precisão, oferecendo durabilidade e resistência

O que diz quem o comprou?

Ao todo, são quase 6.000 avaliações de consumidores sobre esse kit de construção na Amazon, com nota média de 4,8 (de um total de cinco). Confira alguns comentários:

Amei. Montei das três formas possíveis e as três são lindas. Ótimo presente. Gabriel Felipe Ferreira Rodrigues

Amo Lego e, se pudesse, só daria isso de presente para meu filho e sobrinhos. Eles amam, ficam bastante tempo tentando montar e decifrando o manual. Excelente para desenvolver a paciência, concentração e habilidade com a mão. Sylvia Storion de Oliveira

Produto de extrema qualidade! Muito satisfeito. Daria 5 estrelas, se algumas peças não soltassem tão facilmente. Thiago L.

Pontos de atenção

As principais reclamações são de produtos entregue com caixa danificada e com peças a menos. Alguns compradores ainda dizem que o tamanho do produto é menor do que esperavam.

O produto chegou antes do prazo, mas a caixa do brinquedo veio rasgada e com uma peça solta dentro dela. Aldenice

Veio faltando uma peça da parte de cima do produto. Raquel

Não é tão grande e eu esperava que fosse maior. Celso João de Souza

